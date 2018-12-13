  • BIST 91.387
  • Altın 213,528
  • Dolar 5,3440
  • Euro 6,0564
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Köpeklerle ırkçı saldırıya 4 yıl hapis

»
Mahkeme, köpeklerini Suriyeli mülteci aileye saldırtan ırkçı adamı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Köpeklerle ırkçı saldırıya 4 yıl hapis

Almanya’da mahkeme, köpeklerini Suriyeli mülteci aileye saldırtan ırkçı adamı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg bölge mahkemesinde görülen davada savcı, 24 yaşındaki genç için 4 yıl hapis cezası istedi.

İddianamede, aileden bir üyenin köpeklerin ısırması sonucu ağır yaranladığı belirtildi. Savunma avukatı ise köpeklerin, sahiplerinden bağımsız olarak saldırdığını öne sürerek, gencin serbest bırakılmasını istedi.

Mayıs ayından beri gözaltında tutulan sanık, dava boyunca iddialar karşısında sessizliğini korudu.

Almanya'da Suriyeli aileye köpeklerle ırkçı saldırı


Bölge mahkemesi, Alman gencin 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg şehrinde, ailesiyle parkta dolaşan 29 yaşındaki Suriyeli mülteci, 23 yaşındaki ırkçı bir Alman vatandaşının köpeklerini üstüne salması sonucu kanlar içinde kalmıştı.

Almanya’nın mülteci kabul etmeye başladığı 2015’ten bu yana Magdeburg’da yabancılara bir dizi saldırı oldu.

Ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan şehirde, sağcı AfD partisinin çok sayıda destekçisi var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: Ölü ve yaralılar var13 Aralık 2018 Perşembe 09:56
  • Telefon dolandırıcılığı: İnternet fenomeni Seda Tripkolic'in 53 yıl hapsi istendi12 Aralık 2018 Çarşamba 16:15
  • Fuhuş yapacakları kadınları beğenmeyince gasp ettiler12 Aralık 2018 Çarşamba 15:38
  • Kutluğ Ataman’ın Haydar Dümen’e açtığı ’horoz’ davası 2 yıl sonra reddedildi12 Aralık 2018 Çarşamba 14:57
  • Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekat birkaç güne başlayacak12 Aralık 2018 Çarşamba 14:08
  • Ortaokul müdürünün bilgisayarında çocuklara ait pornografik görüntüler bulundu12 Aralık 2018 Çarşamba 11:44
  • Fuat Oktay: Kıbrıs ve Ege’ den taviz yok11 Aralık 2018 Salı 13:55
  • Hepsiburada'dan 'sarı yelek' açıklaması11 Aralık 2018 Salı 13:10
  • Aracında 44 kilo esrar bulunduran tutuklandı11 Aralık 2018 Salı 12:27
  • Maket polis aracını gerçek sanıp, kamyonetiyle 1 saat bekledi10 Aralık 2018 Pazartesi 17:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti