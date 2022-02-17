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Kopma Yok.. 3'lü de 2'li de Masada

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Başbakan Faiz Sucuoğlu Kıbrıs Postası canlı yayınında hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Kopma Yok.. 3'lü de 2'li de Masada

Başbakan Faiz Sucuoğlu Kıbrıs Postası canlı yayınında hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sucuoğlu, henüz çalışmalarda bir kopma olmadığını ifade etti, UVP-DP-YDP modelinin de UBP-HP modelinin de masada olduğunu kaydetti.

Gökhan Altınel’in sorularını yanıtlayan Sucuoğlu, Demokrat Partisi’nin bakanlık altına istediği uzun bir kurumlar listesi ile geldiğini ifade ederek buna tepki gösterdi.

“24 vekil göz ardı edilemez”

“UBP yüzde 40 oy alıp 24 vekil çıkarmış bir parti. Masada konuşurken bunlar göz ardı edilmemeli.. Onu al bunu ver işine girmeyiz.. Onu ver, bunu ver, yok; bunlar eski yöntemler.. Ayakları yere basan ve gerçekçi olması gereken görüşmeler olması gerekir”.

“İstemenin ucu mu kaçtı” şeklindeki soruya “ evet öyle” yanıtı veren Sucuoğlu çarşaf gibi bir liste ile gelindi” diyerek DP’nin tavrına tepki gösterdi.

Kendisine gelen duyumlara göre çarşaf liste gibi taleplerden bir geriye gidişin söz konusu olduğunu ancak kendisinin henüz bir görüşme yapmadığını belirten Sucuoğlu, bugün yeni görüşmeler yapılacağını kaydetti.

“HP makul karar alırsa görüşeceğiz”

“DP bize kabul edemeyeceğimiz tekliflerle geldi ama çözülecek gibi görüyorum” diyen Sucuoğlu, Halkın Partisi’yle de ikili model üzerine görüşmelerin yapıldığını belirtti.

“HP ile yeniden görüşeceğiz.. Dünkü görüşmeler sonrasında onlar kendi aralarında değerlendirme yaptılar. Bugün bir karar aldılarsa onu konuşacağız. Makulse bir durum varsa heyetlerle görüşeceğiz.”

“Kopma yok”

Sucuoğlu 3’lü ve 2’li modeldeki görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Kopma yok, görüşmeler devam ediyor ama arzu ettiğimiz noktada değiliz. Ama bugün sanki daha ılıman bir durum var” dedi.  

CTP’ye mektup.. “Belki sürpriz olur”

CTP’ye de teklif götürdüklerini anımsatan Sucuoğlu şöyle devam etti:

 “CTP’ye karşı mektubumuzu bugün yollayacağız. Bilemiyorum belki bir sürpriz olur. CTP Kıbrıs konusunu öne sürüp geri duruyor. Kıbrıs konusunda şu an bir şey olmayacak bu görülüyor, buzdolabında kalsın biz iç konuları halledelim diyoruz ama o noktada değil…”

“PM ve MYK’yı çağıramadım.. Elle tutulur gelişme yok”

Sucuoğlu, “Dün parti meclisi ve merkez yürütme kurulunu çağıracaktım gelişmeleri değerlendirmek için ama elle tutulan bir durum olmadığı için çağırmadım. Bugünkü gelişmelere göre ilerleme olursa kurulları da çağırıp konuşacağız”

“Erken seçim istemiyorum”

Faiz Sucuoğlu erken seçim çıkışına yönelik olarak da net bir mesaj verdi:

“Faiz bey erken seçim istemiyor ama hiç bir uzlaşı olmazsa sonuç erken seçim olur… Sonuçta bu şekilde devam edebilir mi? edemez, geriye yöntem mi kalır. Elbette yeni seçimden çıktık kimse seçim istemez ama sorun çözülemezse de erken seçim kaçınılmaz olur”

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