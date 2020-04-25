Köprü Göleti’nden sızan suların kontrol altına alındığı açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su işleri Dairesi, Korkuteli – Dörtyol bölgelerinde tarım alanlarında tahribata neden olan sulama kanallarının temizlenmesi sonucunda, Köprü Göleti’nden sızan suların kontrol altına alındığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda Köprü Göleti’nin sulama kanalı ve gövdesine verilen tahribatlardan dolayı sızan sular, bölgedeki tarım arazilerine zarar vermişti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Köprü Göleti’nden sızan suyun tarım arazilerindeki tahribatı önlenmesi amacıyla Su İşleri Dairesi tarafından başlatılan çalışmayı yerinde inceledi.

Çalışmalar neticesinde, Korkuteli Mera alanı ve hayvan barınakları bölgesinde bulunan sulama kanalları temizlenip, göletten sızan suların tarım arazilerine zarar vermesi engellendi.

Bakan Oğuz, su varlığının ülke için çok önemli olduğunu ve suyun dikkatli şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Suyun kontrollü bir şekilde toplanması ve kullanılmasının önemini vurgulayan Bakan Oğuz, Köprü Göleti’ne halen bir su akışı olduğunu, bu akış dolayısıyla Korkuteli bölgesindeki ekili tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle çiftçilerden ve Belediyeden gelen talep sonucunda söz konusu çalışmanın yapıldığını ifade etti.

Oğuz, geçtiğimiz yıllar içerisinde birçok dere yataklarının ve kanalların tahribata uğrayıp yok edilmesi sonucunda, verimli yağışların yaşandığı dönemler dahil olmak üzere, sorunların ortaya çıktığını söyledi.

Suyun etkin kullanılması konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini dile getiren Bakan Oğuz, Su İşleri Dairesi’nin Mesarya bölgesinde birçok projesi olduğunun ve çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.

Oğuz, geçmişte var olup uzun yıllar bakımı yapılmayan dere yatakları ve kanalların birçoğunun işlevlerinin bu dönemde geri kazandırıldığını ifade etti.

Bakan Oğuz, yapılan çalışmadan dolayı yüklenici firmaya, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dörtyol, Güvercinlik, Çayönü, Korkuteli ve Köprü köylerini kapsayan bölgeler içerisinde bulunan sulama kanallarını ve tarımsal amaçlı olarak suyu kullanmak isteyen üreticilerin, Su İşleri Dairesi’ne başvurmaları gerektiği da belirtildi.

Yapım yılından itibaren atıl durumda olan Köprü Göleti’nin uzun uğraşlar sonucu su tutmaya başlaması ile birlikte, birtakım projeler tasarlanmıştı. Projelerin ilk etabı, bugüne kadar yapılmayan gölet temizliği ve gövde yapısının bakım ve onarım çalışması olacak. AB-UNDP destekli projeye Beyarmudu Belediyesi, KUŞKOR , Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak başvuru yapılmıştı.

İkinci etap projesi ise Köprü Göleti sulama projesidir. Proje kapsamında sulama yapılacak bölge içerisinde bulunan üretici ile görüşülmüş, yasa gereği sulama birliği kurulması için çalışmalar başlatılmıştı. Aynı zamanda sulanacak bölgeye döşenmesi planlanan boru hatlarının da çalışması yapılıyor.