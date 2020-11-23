Köprülü Göletinde Balık Ölümleri İle İlgili İnceleme Yapıldı

Köprülü (Kukla) Göleti’nde görülen balık ölümleri ile ilgili olarak Hayvancılık Dairesi personeli, Beyarmudu Belediyesi ekipleri ile birlikte incelemede bulundu.

Köprülü (Kukla) Göleti’nde görülen balık ölümleri ile ilgili olarak Hayvancılık Dairesi personeli, Beyarmudu Belediyesi ekipleri ile birlikte incelemede bulundu. İleri tetkikler için göletteki sudan ileri örnekler alındı.

Bölgede yapılan ilk incelemelerde, özellikle sığ alanda çözünmüş oksijen miktarının oldukça düşük olduğu, aynı suda aynı tür sazan balıklarından (Carassius gibelio) özellikle küçük bireylerinin öldüğü belirlendi.

Bu durum, kimyasal kirlilik (ilaç, zehir, pestisit vs) ihtimalinin çok düşük olduğunu düşündürmektir. Ayrıca ölü balıkların toplatılması için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Hayvancılık Dairesi