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"Köpük" geçit vermiyor... Valizinde uyuşturucuyla geldi...

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Ercan Havaalanı'ndan ülkeye giriş yaparken, Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepki vermesi üzerine valizinde yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olan 13 adet sarma sigara bulunarak, tutuklanan A.K Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
"Köpük" geçit vermiyor... Valizinde uyuşturucuyla geldi...

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 27 Ekim 2023 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Ercan Havaalanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen A.K'ye ait valize Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepki vermesine müteakip valiz içerisinde yapılan kontrolde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde hintkeneviri olduğuna inanılan 13 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının havaalanında suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi Türkiye’den bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının valizinde bulunan emarelerin nevi ve miktarının tespiti için analize gönderileceğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, hakkında uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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