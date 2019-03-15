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Kopya soruşturması

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Kopya soruşturmasında gözaltına alınan AKP’li Çelik’in akrabaları ‘şüpheli’ bir şekilde serbest bırakıldı
Kopya soruşturması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in kuzeni Ömer Öztopal ve eşi, komiserlik sınavı soruşturmasında gözaltına alındı... Ancak araya ‘yukarıdan’ bir elin devreye girmesi üzerine önce serbest bırakılan çift, diğer şüpheliler gibi açığa alınmayarak Adana’dan Ankara’ya tayin edildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik’in dayısının oğlu komiser Ömer Öztopal ve aynı meslekten eşi Gülden Öztopal’ın 2010’da yapılan komiserliğe geçiş sınavında kopya çekildiği iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınmasına karşın ‘şüpheli’ bir şekilde serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Serbest bırakma olayının arkasında savcılığa Ankara’dan gelen baskıların etkili olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin açığa alındığı operasyonda Öztopal çiftinin görevine devam etmesi soru işaretlerine neden oldu. AKP Sözcüsü’nün kuzeni ve eşi, daha sonra Adana’dan Ankara’ya tayinleri çıkarılarak ‘korumaya’ alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010’da yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında, FETÖ üyelerinin soruları sınav öncesinde alarak, kopya çektiklerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Şubat 2019 tarihinde, Türkiye genelinde operasyon düzenlenmişti. 130’u aktif görevde olmak üzere 1112 komisere düzenlenen operasyonda 806 kişi gözaltına alınmış, bunlardan yaklaşık 200’ü ‘itirafçı’ olmuştu. Operasyon sonucunda 257 şüpheli tutuklanmıştı. 

Operasyonun Adana ayağında iki isimle ilgili dikkat çeken bir adli süreç yaşandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik’in dayısının oğlu olan komiser Ömer Öztopal ve eşi komiser Gülden Öztopal da 12 Şubat’daki operasyonda gözaltına alındı. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, olay Ankara’dan duyulunca Adana Savcılığı’na baskı yapıldı. Bunun üzerine gözaltı süresi kısa tutulan Öztopal çifti, ifadeleri alınarak, serbest bırakıldı. Haklarında adli kontrol kararı dahi alınmadı. 

Bilirkişi: Yüksek şüphe

Soruşturma kapsamında aktif görevde alan 130 kişiden 128’i İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınırken, Öztopal çifti hakkında herhangi bir açığa alınma kararı uygulanmadı. Ömer Öztopal’ın soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, soruları önceden aldığına ilişkin “yüksek şüphe” oluştuğu ifade edildi. 

Ankara’ya jet tayin

Adana Emniyet Müdürlüğü’nde görevlerine devam eden Öztopal çifti, bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne tayin edildi. Böylece Ömer Çelik’in kuzeni ve onun eşi, özel korumaya alındı. Öztopal’ın önce serbest bırakılması, ardından Ankara’ya tayinin çıkarılması soru işaretlerine neden oldu. Söz konusu durum, savcılık ve operasyonu yürüten eminyet birimleri içerisinde geniş rahatsızlık yarattı. 

FETÖ kuşkusu

Ömer Öztopal, daha önce de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Nisan 2017’de FETÖ bağlantısı nedeniyle açığa alınmış, bir süre sonra görevine iade edilmişti. Bu göreve iade edilmenin arkasında yine siyasi bağlantının olup olmadığı bilinmiyor.

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