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Kör kahin Baba Vanga’nın, Kral III. Charles hakkındaki kehaneti ortaya çıktı

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Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen kör kahin Baba Vanga'nın, İngiliz Kralı III. Charles için yaptığı kehanet dikkat çekti.
Kör kahin Baba Vanga’nın, Kral III. Charles hakkındaki kehaneti ortaya çıktı

1996 yılında ölmesine rağmen halen kehanetleri yorumlanan Bulgaristan'ın ünlü kahini Baba Vanga'nın, geçtiğimiz günlerde tahta çıkan Kral III. Charles’ın (73) 97. yaşıyla ilgili yaptığı ilginç kehanet ortaya çıktı.

Daily Star’ın haberine göre, medyum Baba Vanga, Kral Charles’ın 97 yaşına kadar yaşarsa “çok uzun yıllar hatta sonsuza kadar hüküm sürebileceğini” tahmin ediyor.

Kral III. Charles’ın, 8 Eylül’de hayatını kaybeden annesi Kraliçe II. Elizabeth’in rekor kıran 70 yıllık saltanatını geçmesi pek mümkün değil ancak bir Baba Vanga tahmini her şeyi değiştirebilir.

Kral III. Charles…

2046 YILINA DİKKAT…

Bir dizi büyük psişik kehanette bulunan Baba Vanga’nın bazıları şimdiye kadar %80 ila %85 doğruluk oranına sahip tahminleri var.

Tahminlerinden biri, 2046 yılına kadar insanların 100 yaşından sonra rahatça yaşayabilecekleriydi.

Bunun, insanların daha önce olduğundan çok daha uzun yaşamalarına yardımcı olan organ nakli ile ilgili bilim ve araştırmalardaki ilerlemelerden kaynaklanacağını iddia etti.

Kraliçe II. Elizabeth…

ANNESİNDEN BİR YIL FAZLA YAŞAMASI LAZIM

Kral, şu an 73 yaşında ve bu yüzden 2046’ya ulaşmak için 24 yıl daha yaşaması gerekecek, o yıl ise 97 yaşında oluyor.

Annesi Kraliçe II. Elizabeth, 96 yaşına kadar yaşadı, bu yüzden Baba Vanga’nın tahmininin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için ondan sadece bir yıl daha uzun bir hayat sürmesi gerekecek.

Birçok öngörüsü gerçek olan Baba Vanga, geçmişte ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'nın seçileceğini, Prenses Diana'nın yaşamını yitireceğini ve 11 Eylül saldırılarını bilmişti.

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