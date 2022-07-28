Koral Aşam: En az sermayedarlar kadar asgari ücretlinin de hakkının korunması gerekiyor

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında verilmemesi sonrasında, en az sermayedarlar kadar asgari ücretlinin de hakkının korunması gerektiğini belirterek, “Asgari ücretli çalışanlar açlığa mahkum edildi” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere dün toplanmıştı.

İtirazların reddedildiği toplantıda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret 7 Temmuz’da belirlendiği gibi brüt 9 bin 885 TL ve net 8 bin 600 TL olarak belirlendi. Bu durumda asgari ücrete hayat pahalılığı oranının altında bir artış yapıldı...

Devrimci İşçi Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretli çalışanların açlığa mahkum edildiğini ifade eden Aşam, “Asgari Ücret Yasası çok nettir. Yasada asgari ücretin nasıl belirleneceği de çok net yazmaktadır. Bunalara uyulmadı” dedi.

AŞAM: EN AZ SERMAYEDARLAR KADAR ASGARİ ÜCRETLİNİN DE HAKKI KORUNMALI

Aşam, asgari ücretin belirlenmesi aşamasında sendikaların duruşunun net olduğunu belirterek, “Emekten yanayız. En az sermayedarlar kadar asgari ücretlinin de hakkı korunmalı ve rahat yaşayabilmesi sağlanmalı” açıklamasında bulundu.

Net 8 bin 600 TL olarak belirlenen asagari ücretin çok ‘yetersiz’ olduğuna vurgu yapan Aşam, konuyla ilgili şu ifadeleri kulandı:

“Bu ücret 2022 yılı için bizim önerdiğimiz rakamdı. Fakat o yıl belirlediğimiz rakamı, hayatın bu denli pahalanmasına rağmen vatandaşa bu yıl reva gördüler.”

“ASGARİ ÜCRETLİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Aşam, DEV-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsilen bulunan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (HÜR-İŞ) her zaman desteklerini belirttiklerini ifade ederek, “Sendika olarak asgari ücretlinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Asgari ücret alan vatandaşların bir şeylerden ‘kormayarak’ hareket etmesi gerektiğine değinen Aşam, “Bu konudaki mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

kaynak :Kıbrıs Postası