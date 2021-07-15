Koral Çağman yeniden Çalışma Bakanı görevine geri dönüyor

Koral Çağman’ın istifasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kimin atanacağıyla ilgili yaklaşık 1 aydır devam eden kriz son buldu.

Bakanlıktan istifa eden Koral Çağman, uzun uğraşlar neticesinde göreve geri dönmesi konusunda ikna edildi.

Afet Özcafer’in bakan olarak atanmasını veto eden Başbakan Saner ile Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu arasında sağlanan uzlaşı neticesinde, Çağman’ın yeniden bakan olarak atanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kabineyi yeniden sunmak üzere şu sıralarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru harekete geçti.