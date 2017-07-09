Koray Avcı’dan muhteşem performans

49. Geleneksel İskele Festivali, 9. Gününde muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Türkiye’de olduğu kadar ülkemizde de sevilerek dinlenen sanatçı Koray Avcı nam-i diğer ‘Sesi gülen adam’ sahnede kaldığı 2 saat boyunca kulakların pasını sildi

İskeleliler ve İskele’ye akın eden binlerce kişinin müzik ziyafeti yaşadığı gecede sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını binlerce kişi eşliğinde seslendirdi. Avcı’yı dinleyenler arasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, eşi ve çocuklarının yanı sıra Meclis üyeleri de vardı.

MÜZİĞİN KALBİ İSKELE’ DE ATTI

Yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, son dönemin popüler sanatçılarından Koray Avcı, sahne performansının yanı sıra repertuvarına sığdırdığı birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

ŞİMDİ İSKELE ZAMANI DİYEN İSKELE’YE AKIN ETTİ

49. Geleneksel İskele Festivali’nin 9.gecesi adanın dört bir yanından herkesi İskele’de buluşturdu. İskele Açık Hava Kültür Merkezi, Koray Avcı hayranları ile doldu taştı. Seslendirdiği şarkılarına kendisini dinlemeye gelenleri de dahil eden özgün müzik tarzı ve şiirleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip Koray Avcı hayranlarından tam not almayı başardı.

İSKELE FESTİVALİ ÇOCUK ŞÖLENİ İLE SON BULUYOR

Bu yıl 49.’su düzenlenen ve 30 Haziran’da başlayan Geleneksel İskele Festivali, bir kez daha renkleri ve kültürleri İskele’de buluşturmayı başardı. Şimdi iskele zamanı sloganıyla gerçekleşen festival Çocuk Şöleni ile son buluyor. İskele Belediyesi ve İSDER işbirliğiyle, düzenlenecek ‘ÇOCUK ŞÖLENİ’nde İskele Belediye Tiyatrosu da saat 21.00’da Charli Caplin canlandırmasıyla sahne alacak.