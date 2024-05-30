  • BIST 10475.31
  • Altın 2426.954
  • Dolar 32.305
  • Euro 35.0112
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Kordonboyu projesinin altyapı çalışmalarında sona gelindi

» »
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Kordonboyu projesinin altyapı çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi.
Kordonboyu projesinin altyapı çalışmalarında sona gelindi

Başkan Şenkul, “Kordonboyu projemizde oldukça zamanımızı alan altyapı çalışmalarının sonuna geldik ve çok daha hızlı ilerleyeceğimiz zemin döşeme işlemine başladık. Kordonboyu projesi kapsamında Atatürk Büstü önündeki yol yatağını değiştirerek Girne’mize yeni bir meydan kazandırıyoruz” dedi.

“Sürekli sorulan Atatürk büstü ne olacak sorusuna da bu paylaşım vesilesi ile cevap verelim” diyen Şenkul, şöyle devam etti:

“Atatürk Büstümüz Kordonboyu Meydanı’nın en güzel yerinde yer almaya tabi ki devam edecek. Aramızda kalsın ama Kordonboyu çok güzel oluyor.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli vatandaşlara hayat pahalılığı yansıtılmadı!30 Mayıs 2024 Perşembe 11:44
  • KKTC yükseköğretimi Azerbaycan’da tanıtılıyor30 Mayıs 2024 Perşembe 11:43
  • Mersin-Girne deniz ulaşımı 1,5 saate düşüyor30 Mayıs 2024 Perşembe 11:42
  • Naimoğulları: Araçlarımızı çektik.. Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz30 Mayıs 2024 Perşembe 10:39
  • Stewart: Kıbrıs sorununun daha fazla devam etmemesini umut ediyorum30 Mayıs 2024 Perşembe 10:38
  • Altın fiyatlarında düşüş... Çeyrek altın 3 bin 967 TL!30 Mayıs 2024 Perşembe 10:37
  • Gürcafer: Devlet kendi emekçileri arasında ayırım yapamaz30 Mayıs 2024 Perşembe 10:35
  • Bir gecede 8 kaçak tutuklandı!30 Mayıs 2024 Perşembe 10:32
  • Yeşilırmak'ta iş kazası... 3 Metre yükseklikten düştü!30 Mayıs 2024 Perşembe 10:31
  • Bir günde 3 ani ölüm... En küçüğü 68, en büyüğü 90 yaşında...30 Mayıs 2024 Perşembe 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti