Kordonboyu projesinin altyapı çalışmalarında sona gelindi

Başkan Şenkul, “Kordonboyu projemizde oldukça zamanımızı alan altyapı çalışmalarının sonuna geldik ve çok daha hızlı ilerleyeceğimiz zemin döşeme işlemine başladık. Kordonboyu projesi kapsamında Atatürk Büstü önündeki yol yatağını değiştirerek Girne’mize yeni bir meydan kazandırıyoruz” dedi.

“Sürekli sorulan Atatürk büstü ne olacak sorusuna da bu paylaşım vesilesi ile cevap verelim” diyen Şenkul, şöyle devam etti:

“Atatürk Büstümüz Kordonboyu Meydanı’nın en güzel yerinde yer almaya tabi ki devam edecek. Aramızda kalsın ama Kordonboyu çok güzel oluyor.”