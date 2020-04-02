Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti:Tek bir kişi bile enfekte olmadı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), komşusu Çin’den başlayarak 190’a yakın ülkeye yayılan ve neredeyse 1 milyon insana bulaşan koronavirüs salgınından hâlâ etkilenmediklerini açıkladı.

Salgın hastalıklarla mücadele merkezinden Pak Myong-su, salgının en başından bu yana alınan önlemlerin başarılı olduğunu belirtti. Pak, “Ülkede şimdiye kadar tek bir kişi bile yeni tip koronavirüsle enfekte olmadı” dedi.

KDHC, Çin’de virüsün ilk kez tespit edilmesini takiben hızla önlem aldı. Sınırlarını hemen kapatan KDHC, katı tedbirleri hayata geçirdi, daha sonra ülkeye gelen herkesi zorunlu olarak bir ay boyunca karantinaya aldı.

Bu önlemleri hatırlatan Pak Myong-su, “Sağlık kontrolleri yapma, ülkeye gelen tüm personeli karantinaya alma ve tüm ürünleri iyice dezenfekte etmenin yanı sıra sınırlarımızı kapatıp, tüm deniz ve hava ulaşımını kısıtlamak gibi önleyici ve bilimsel tedbirler uyguladık” ifadelerini kullandı.