Koreli kabri başında anılıyor

TKP-YG'den Genel Sekreter Mehmet Davulcu imzasıyla yapılan açıklama:
Partimiz Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin eski Milletvekili ve efsane sendikacı İbrahim Koreli vefatının 1. yıldönümünde kabri başında anılacak.
Kıbrıs Türk Federe Meclisi, KKTC Kurucu Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi'nde Toplumcu Kurtuluş Partisi Milletvekili olarak görev yapan İbrahim Koreli, siyasi çalışmaları yanısıra Türk-Sen'e bağlı Tarım-Sen Başkanı olarak da büyük hizmetler verdi.
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki kabri başında saat 10.30'da yapılacak anma etkinliğine tüm sevenleri davetlidir.
Saygılarımızla.
Mehmet Davulcu
Genel Sekreter
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.