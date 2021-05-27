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Koreli kabri başında anılıyor

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Partimiz Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin eski Milletvekili ve efsane sendikacı İbrahim Koreli vefatının 1. yıldönümünde kabri başında anılacak.
Koreli kabri başında anılıyor

 

TKP-YG'den Genel Sekreter Mehmet Davulcu imzasıyla yapılan açıklama:

Partimiz Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin eski Milletvekili ve efsane sendikacı İbrahim Koreli vefatının 1. yıldönümünde kabri başında anılacak.

Kıbrıs Türk Federe Meclisi, KKTC Kurucu Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi'nde Toplumcu Kurtuluş Partisi Milletvekili olarak görev yapan İbrahim Koreli, siyasi çalışmaları yanısıra Türk-Sen'e bağlı Tarım-Sen Başkanı olarak da büyük hizmetler verdi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki kabri başında saat 10.30'da yapılacak anma etkinliğine tüm sevenleri davetlidir.

Saygılarımızla.

                                                                                                     

                                                                                                          Mehmet Davulcu

                                                                                                             Genel Sekreter

                             

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