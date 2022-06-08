Koreli, Özkurt’un cezasının affına yönelik Anayasa’nın 78. maddesi tahtında acilen özel af kararı çıkarma çağrısı yaptı

Özkurt’un cezasının affına yönelik Anayasa’nın 78. maddesi tahtında acilen özel af kararı çıkarma çağrısı yaptı.

Koreli yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Başbakanlık gibi devletin en yüksek makamlarının saygınlığının ayaklar altına alındığını, siyasi muhalifliğin devlet düşmanlığına tahvil etmekte bir beis görmeyen muhalefet anlayışının, söz konusu olduğunu savundu.

“Buna karşın, her nedense, Devletimizin Yargı mekanizması sanki devlet düşmanlığının bir nevi sığınağı veya kalesiymiş gibi söylem, eylem ve tavır sergilemesini dikkat çekici ve manidar bulduğumuzu belirtmek istiyoruz” diyen Koreli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllardan beridir bilinçli ve programlı olarak her gün sabah saatlerinden gece yarılarına kadar olumsuzluk veya moralsizlik bombardımanı altında tutulup motivasyonsuz bırakılan Kıbrıs Türküne, Anadolu bereketinin yeniden bu topraklara akması ile ilgili o gurur ve mutluluk verici, moral kaynağı güzel görüntüleri hapis yatma pahasına izleten Sayın Meryem Özkurt, bunu yapmakla kendine, makamına ve başında olduğu kurumun şerefli mazisine yakışanı yapmıştır.”