  • BIST 1.926,66
  • Altın 749.41062
  • Dolar 13.048
  • Euro 14.7252
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Körinin Cinsel Sağlığa Etkisi

» »
Yeni bir araştırmaya göre köride bulunan bir baharat, erkeklerin sperm hareketlerini artırıyor.
Körinin Cinsel Sağlığa Etkisi

Araştırmacılar körinin yaraları konusunda yaptıkları deneylerde baharatın yeni bir faydasını ortaya çıkardılar. Körinin tohumlarından yapılan takviye 500 mg Furosap dozu, üç ay boyunca her gün 35 ila 60 yaşları arasındaki 100 erkeğe verildi.

Takviyeyi kullanan erkeklerde sekizinci haftaya kadar sperm hareketleri önemli ölçüde arttı. Ayrıca deneklerde cinsel dürtüde artış görüldüğü gibi zihinsel ve kalp sağlığında da olumlu etkileri olduğu ortaya çıktı

Birleşik Krallık’taki yedi heteroseksüel çiftten birinin sorun yaşadığı ve erkeklerin yüzde yedisinin kısırlıktan etkilendiği tahmin ediliyor.

Araştırma ekibinden Hindistan, Lucknow’daki King George’s Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar şunları söyledi: “Furosap, testosteron seviyelerini ve sağlıklı sperm profilini iyileştirmede güvenli ve etkili.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinsel İlişki Kalp Krizini Tetikler mi?24 Ekim 2021 Pazar 22:15
  • Cinsel İlişki Kalp Krizini Tetikler mi?21 Ekim 2021 Perşembe 22:30
  • Plastik Pet Şişeler Kısırlık Sebebi Mi?21 Ekim 2021 Perşembe 20:45
  • Tehlikeli Bulaşıcı Hastalığa Dikkat !18 Ekim 2021 Pazartesi 22:30
  • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Dikkat!17 Ekim 2021 Pazar 22:00
  • Egzersiz yapmak mesane sarkmasını önlüyor05 Ekim 2021 Salı 22:30
  • Orta yaştaki erkekleri bekleyen 5 ürolojik tehlike20 Eylül 2021 Pazartesi 23:00
  • Orta yaştaki erkekleri bekleyen 5 ürolojik tehlike17 Eylül 2021 Cuma 23:00
  • Erkeklerde en sık görülen 2. kanser hakkında bilinmesi gerekenler14 Eylül 2021 Salı 12:34
  • Dikkat Çeken Araştırma: Cinsellik için ideal yaş 64-6612 Eylül 2021 Pazar 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti