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“Korkmayın bir yere gitmiyorum!”

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“Korkmayın bir yere gitmiyorum!”
“Korkmayın bir yere gitmiyorum!”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mine Atlı; daha önce yapmış olduğu bir paylaşımdan dolayı KKTC Cumhurbaşkanı tarafından polise şikayet edilmişti. Bugün saat 11:00’de teminat davası gerçekleşecek.

Atlı yaptığı açıklamada; ‘‘Faşist bir ülkede yaşamak ne demek iliklerimize kadar hissediyoruz. Teminatın amacı insanların yargılanmadan kaçmamasını sağlamaktır. Korkmayın ben bir yere gitmiyorum.’’ diye belirtti.

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