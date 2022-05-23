“Korkmayın bir yere gitmiyorum!”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mine Atlı; daha önce yapmış olduğu bir paylaşımdan dolayı KKTC Cumhurbaşkanı tarafından polise şikayet edilmişti. Bugün saat 11:00’de teminat davası gerçekleşecek.

Atlı yaptığı açıklamada; ‘‘Faşist bir ülkede yaşamak ne demek iliklerimize kadar hissediyoruz. Teminatın amacı insanların yargılanmadan kaçmamasını sağlamaktır. Korkmayın ben bir yere gitmiyorum.’’ diye belirtti.