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Korkmaz: gücünü üyeden almayan girişimler başarılı olmaz

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UBP Dipkarpaz Belediye Başkan aday adayı Ramazan Korkmaz isyan etti...
Korkmaz: gücünü üyeden almayan girişimler başarılı olmaz

Ramazan Korkmaz sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

GÜCÜNÜ ÜYELERİNDEN VE HALKTAN ALMAYAN HİÇBİR GİRİŞİM BAŞARILI OLAMAZ
DİPKARPAZ VE KALEBURNU HALKIMIZA !!!

Çok kıymetli büyüklerim, kardeşlerim ve büyük emekler verip hayata hazırlayıp, gururla mezun ettiğim sevgili öğrencilerim...
Bildiğiniz üzere 23 yıllık bir eğitimci ve İlkokul Müdür Muavini olarak, tüm bilgi ve tecrübelerimi kullanarak siz değerli bölge halkımıza daha geniş kapsamlı ve kalıcı hizmetler verebilmek amacıyla UBP'den Belediye Başkanlığı için aday adaylığına başvurmuştum.
Başvurumuz alınırken bizlere söylenen, ilk önce tüm aday adaylarlı ile bir toplantı yapılacağı, bu toplantı neticesinde tek aday üzerinde uzlaşı sağlanmaz ise Örgütleri toplayıp üye oylaması yapılacağı ve bu şekilde adayımızın belirleneceği idi. 
Ne yazıkki bu söze riayet edilmedi. O günden bu yana partimizden ne bir siyasi nede bir yetkili tarafından aranıp sorulmadım.
Son yapılan Parti Meclisi kararı ile adaylık konusunda isteksiz olan aynı zamanda son seçimde dahil olmak üzere iki dönem Başkanlık seçimini kaybetmiş olan bir isim Partimizin adayı olarak halkımızın önüne çıkarılmıştır. Dayatma ve tepeden inme bir şekilde verilmiş olan bu talihsiz karar, çok değerli aday adaylarımızın, Parti üyelerimizin ve halkımızın iradesine ipotek koymak ve aynı zamanda saygısızlıktır.
Destek istemek ve güven tazelemek için kendi parti üyelerinin dahi karşısına çıkma cesaretini gösteremeyen bir adayın bütün halkımızdan nasıl destek isteyip başarılı olacağı merak konusudur. 
Demokrasiden uzak, üyelerin ve halkımızın irade ve isteklerini hiçe sayarak verilmiş olan bu yanlış karara imza atanlar, ortaya çıkacak olan hezimetin ve başarısızlığında en büyük sorumlusu olacaklardır.
Bu yola çıktığım ilk andan itibaren şahsıma duyduğunuz güvenden, verdiğiniz destekten, güzel dileklerinizden, temenni ve dualarınızdan dolayı hepinize en kalbi teşekkürlerimi, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Allah'tan hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun...
Saygılarımla..

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