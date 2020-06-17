Korkmazhan: "1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli"

Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Temmuz kararının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Türkiye'de salgın kontrol altına alınana kadar ülkemize karantina uygulaması olmadan giriş kararı kaldırılmalıdır” diyen Korkmazhan’ın açıklaması şu şekilde:

“Ne yazık Türkiye Covid-19 vaka sayısı ve artışında Avrupa çapında ikinci sıraya yerleşti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise en riskli 5 ülke içinde yer alıyor. Bu bağlamda, 1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli ve Türkiye'de salgın kontrol altına alınana kadar ülkemize karantina uygulaması olmadan giriş kararı kaldırılmalıdır!”