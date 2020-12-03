Korkmazhan: 3 günlük karantinasız giriş uygulaması durdurulmalıdır

İşte açıklama;

Türkiye ne yazık günlük 30 bin üzerinde vaka sayısı ile dünya sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Ülkemiz de son günlerde görülen yerel vakaların nedeni Türkiye'den 3 günlük karantinasız giriş uygulamasının devam etmesidir. Buna son vermek yerine, bir de Aralık ayı sonunda charter seferler ile ülkeye binlerce karantinasız kumarcı taşımaya çalışılıyor.

Kumar baronlarına seçim diyeti ödenecek diye toplum sağlığı tehlikeye atılıyor.

Bu konuda biran önce geri adım atılmalı, 3 günlük karantinasız giriş uygulaması da durdurulmalıdır.