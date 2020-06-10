Korkmazhan: "5 Kıbrıslı Türk işçinin konaklama sorununu çözdük"

Sol Hareket Kurucularından Abdullah Korkmazhan yaptığı açıklamada şu ana kadar 5 Kıbrıslı Türk işçinin konaklama sorununu çözdüklerini belirtti.

İşçilerden gelen talepler doğrultusunda çalışmaya ve konaklama sorunlarını çözmeye devam ettiklerini söyleyen Korkmazhan, “İşçi arkadaşlarımızı evlerinde misafir eden ve etmeye hazır olduğunu bildiren onlarca Kıbrıs Rum yurttaşa ve yoldaşlarımıza sevgilerimizi iletiyoruz” dedi.