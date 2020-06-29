Korkmazhan: Bilişim yasa tasarısı derhal geri çekilmeli

SOL Hareket sözcülerinden Abdullah Korkmazhan sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

İşte açıklama;

Ülkenin çağdaş ve özgürlükleri kısıtlamayan bir Bilişim Yasasına ihtiyacı vardır.

Ancak yangından mal kaçırırcasına, apar topar onaylanmaya çalışılan söz konusu yasa tasarısı, özgürlükleri kısıtlamayı, düşünce ve ifade özgürlüğünü, haber alma özgürlüğünü, bağımsız ve özgür gazeteciliği baskı ve kontrol altına almayı, sansür ve fişlemenin (internet ve sosyal medyadaki tüm faaliyetleriniz izlenip, arşivlenecek) önünü açmayı hedeflemektedir.

İlgili yasa Mobese sisteminin bir devamıdır.

Bu yasa tasarısı derhal geri çekilmeli, tüm paydaşların demokratik katılımı ile yeni, özgürlükleri kısıtlamayan, çağdaş bir Bilişim Yasası için çalışma başlatılmalıdır...