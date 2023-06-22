Bağımsız milletvekili adayı Dr. Abdullah Korkmazhan, BRTK’yı protesto etti ve adayları toplu programa davet etti.

Bağımsız milletvekili adayı Dr. Abdullah Korkmazhan, BRTK’yı protesto etti ve adayları toplu programa davet etti.

Korkmazhan tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“BRTK yönetimi adaletsiz, antidemokratik ve taraflı bir karar üreterek, siyasi parti adayları ile ayrı, bağımsız adaylar ile ayrı toplu program yapma kararı aldı. Özel kanallar ise her nedense toplu program düzenlemekten geri durdu.

Oysa toplumun beklentisi tüm adayları birlikte, bir veya daha fazla tartışma programında dinlemek ve izlemekti.

BRTK yönetimini bu antidemokratik tavrından dolayı protesto ediyorum ve bu nedenle bu akşam düzenlenecek bağımsız adaylar programına katılmayacağımı bildirmek istiyorum.

Tüm adaylara bir kez daha toplu yayına çıkıp, eşit bir ortamda fikirlerimizi ve siyasetimizi tartışma davetinde bulunuyorum.”