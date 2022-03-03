Korkmazhan: Elektrik zamlarını protesto ediyoruz

Elektrik tarifelerine uygulanan son zamların birçok haneyi karanlığa gömeceğini, üretimin ise durma noktasına geleceğini vurgulayan Korkmazhan, elektrik tarifelerine uygulanan zammın iğneden ipliğe yeni bir zam dalgasına neden olacağını kaydetti.

ELEKTRİK ZAMLARINI PROTESTO EDİYORUZ.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerinde yaşanan astronomik zamları protesto ettiklerini belirterek, temiz ve ucuz enerji için fueloil ile elektrik üretimine son vermek ve KIB-TEK’in modernize edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Elektrik tarifelerine uygulanan son zamların birçok haneyi karanlığa gömeceğini, üretimin ise durma noktasına geleceğini vurgulayan Korkmazhan, elektrik tarifelerine uygulanan zammın iğneden ipliğe yeni bir zam dalgasına neden olacağını kaydetti.

Pandemi ve ekonomik kriz koşullarına halkı koruyucu ekonomik tedbirleri hayata geçirmek yerine, yeni zam ve vergiler ile krizin yükünün halkın sırtına yüklendiğini, yoksulluğun derinleştiğini kaydeden Korkmazhan, elektrik tarifelerine yapılan zamların geri alınmasını talep etti.

AKSA’NIN FAALİYETLERİNE SON VERİLMELİ

AKSA şirketinin Kıbrıslı Türk toplumunun sırtında çok büyük bir kambur olduğunu, elektriği astronomik kâr oranları ve alım garantili sözleşmeler ile çok pahalıya sattığını, bunun yanında fueloil ile elektrik üretiminin ekolojik felaketlere ve pahalı enerjiye sebep olduğunu vurgulayan Korkmazhan, “Ucuz ve temiz enerji için AKSA’nın faaliyetlerine son verecek, KIB-TEK’i yeşil enerji hedefi ile modernize edecek, fueloil ile elektrik üretimine son verecek kapsamlı bir çalışma başlatılmalıdır” dedi.

KIB-TEK’in modernize edilerek, halka ucuz ve temiz enerji sağlayan denetlenebilir bir kurum halini alması gerektiğini vurgulayan Korkmazhan, siyasilerin ve bir takım çıkar odaklarının arpalığına dönüştürülen KIB-TEK’in bu haliyle devam etmesinin de mümkün olmadığını kaydetti.

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu