  • BIST 2.017,14
  • Altın 874.133
  • Dolar 14.1174
  • Euro 15.6885
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Korkmazhan: Elektrik zamlarını protesto ediyoruz

» »
Elektrik tarifelerine uygulanan son zamların birçok haneyi karanlığa gömeceğini, üretimin ise durma noktasına geleceğini vurgulayan Korkmazhan, elektrik tarifelerine uygulanan zammın iğneden ipliğe yeni bir zam dalgasına neden olacağını kaydetti.
Korkmazhan: Elektrik zamlarını protesto ediyoruz

ELEKTRİK ZAMLARINI PROTESTO EDİYORUZ.  

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerinde yaşanan astronomik zamları protesto ettiklerini belirterek, temiz ve ucuz enerji için fueloil ile elektrik üretimine son vermek ve KIB-TEK’in modernize edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Elektrik tarifelerine uygulanan son zamların birçok haneyi karanlığa gömeceğini, üretimin ise durma noktasına geleceğini vurgulayan Korkmazhan, elektrik tarifelerine uygulanan zammın iğneden ipliğe yeni bir zam dalgasına neden olacağını kaydetti.

Pandemi ve ekonomik kriz koşullarına halkı koruyucu ekonomik tedbirleri hayata geçirmek yerine, yeni zam ve vergiler ile krizin yükünün halkın sırtına yüklendiğini,   yoksulluğun derinleştiğini kaydeden Korkmazhan, elektrik tarifelerine yapılan zamların geri alınmasını talep etti.

AKSA’NIN FAALİYETLERİNE SON VERİLMELİ

AKSA şirketinin Kıbrıslı Türk toplumunun sırtında çok büyük bir kambur olduğunu, elektriği astronomik kâr oranları ve alım garantili sözleşmeler ile çok pahalıya sattığını, bunun yanında fueloil ile elektrik üretiminin ekolojik felaketlere ve pahalı enerjiye sebep olduğunu vurgulayan Korkmazhan, “Ucuz ve temiz enerji için AKSA’nın faaliyetlerine son verecek, KIB-TEK’i yeşil enerji hedefi ile modernize edecek, fueloil ile elektrik üretimine son verecek kapsamlı bir çalışma başlatılmalıdır” dedi.

KIB-TEK’in modernize edilerek, halka ucuz ve temiz enerji sağlayan denetlenebilir bir kurum halini alması gerektiğini vurgulayan Korkmazhan, siyasilerin ve bir takım çıkar odaklarının arpalığına dönüştürülen KIB-TEK’in bu haliyle devam etmesinin de mümkün olmadığını kaydetti.

 

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu                                               

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği İle Mersin Emlakçılar Odası’ndan Ortak Eğitim Faaliyetleri02 Mart 2022 Çarşamba 20:38
  • Amcaoğlu: Hükümet ve Muhalefet Konsensüs İçerisinde Olmalı02 Mart 2022 Çarşamba 20:23
  • Denetim Esnasında Uyuşturucu Bulundu02 Mart 2022 Çarşamba 20:21
  • Vaka Sayıları Açıklandı!02 Mart 2022 Çarşamba 19:28
  • Ada İçi Geçiş Kuralları: Tam Aşılı Kişilerden Test İstenmeyecek02 Mart 2022 Çarşamba 18:46
  • Latif sert çıktı.. "Batırıp birleştirecekler"02 Mart 2022 Çarşamba 18:10
  • Kutlu Evren’in Huzurunda İş Birliği Protokolüne İmza Attılar02 Mart 2022 Çarşamba 17:36
  • Sucuoğlu, Manavgat Sanayici Ve İş Adamları Derneği’ni Kabul Etti02 Mart 2022 Çarşamba 17:35
  • Polis Piyasada Sahte Para Olduğu Uyarısında Bulundu02 Mart 2022 Çarşamba 17:18
  • KITSAB'ın Elektrik Zammı İle İlgili Basın Açıklaması02 Mart 2022 Çarşamba 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti