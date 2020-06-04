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Korkmazhan: "Kıbrıs'ı 2003 öncesine döndüremeyeceksiniz! O kapılar açılacak...”

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Korkmazhan: "Kıbrıs'ı 2003 öncesine döndüremeyeceksiniz! O kapılar açılacak...”
Korkmazhan: "Kıbrıs'ı 2003 öncesine döndüremeyeceksiniz! O kapılar açılacak...”

Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan kişisel sosyal medya hesabından geçiş noktalarının tekrardan açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Korkmazhan, “Her iki lider, geçiş kapılarının 8 Haziran’dan itibaren Kıbrıs’ın güneyinde çalışan işçilere, öğrencilere ve tedavi gören hastalar ile Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Rum ve Maronit yurttaşlara açılması yönünde mutabık” diye konuştu.

Korkmazhan’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“BM'nin yanı sıra konunun uzmanlarından oluşan İki Toplumlu Sağlık Komitesi'de, geçiş kapılarının kademeli bir şekilde açılmasının sağlık açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığı yönünde görüş bildirdi.

Ancak UBP- HP hükümeti bu konuda bilinçli bir şekilde sorun çıkarıyor. Geçiş kapıları konusunu Sn. Akıncı ile siyasi çekişme konusu haline getiriyor ve bu konuyu ayrılıkçı politikaları yönünde siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışıyor.

Kıbrıs Rum tarafı epidemiyolojik verileri ve kapsamlı raporu hem Kıbrıs Türk tarafı ile hem de BM ile paylaşıyor. Başarı öyküsünden bahseden hükümet ve Sağlık Bakanı ise halen epidemiyolojik verileri ve raporu ne Sn. Akıncı hem de toplum ile paylaşmış değil.

UBP-HP hükümeti çok açık bir şekilde Covid-19 virüsünü geçiş kapılarının kapalı kalmasını kalıcılaştırmak ve toplumlar arası teması tamamen kesmek yönünde fırsat olarak görmektedir. Ancak bunu gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığını kendileri de biliyor.

Kıbrıs'ı 2003 öncesine döndüremeyeceksiniz! O kapılar açılacak...”

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