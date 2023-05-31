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Korkmazhan, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunu yaptı

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Bağımsız Milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, bugün saat 13.30’da Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı.
Korkmazhan, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunu yaptı

Seçim ofisinden verilen bilgiye göre, başvurusu ardından açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, adaylığını bugün resmen bildirdiğini belirterek, “Adayız çünkü inat ediyoruz. Bu memlekette insanca bir yaşamı mümkün kılacağız. Bu memlekette demokrasiyi, barışı, insan haklarını, federal çözümü mümkün kılmak noktasında inat ediyoruz” dedi.

Bugüne kadar mücadele verdikleri gibi meclis kürsüsünde de, meclis içerisinde de, meclis dışarısında da, hayatın her alanında mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini ifade eden Korkmazhan, şöyle devam etti. “Çünkü bu memleket bizimdir. Yabancı olmadığımız, kendimizi ait hissettiğimiz, tüm özgürlüklerimizi doyasıya yaşayacağımız bir memleket istiyoruz.” Korkmazhan, Kıbrıslı Türk demokrasi ve irade güçlerinin desteği ile bu mücadeleyi hep birlikte ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

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