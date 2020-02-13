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Korkmazhan: Levent Schools Ltd’de yaşanan öğretmen kıyımını kınıyoruz!

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Korkmazhan: Levent Schools Ltd’de yaşanan öğretmen kıyımını kınıyoruz!
Korkmazhan: Levent Schools Ltd’de yaşanan öğretmen kıyımını kınıyoruz!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Eğitim Bakanlığının açtığı öğretmen münhaline başvurdukları gerekçesi ile Levent Schools Ltd’in bir grup öğretmenin işine son vermesinin keyfi ve kabul edilemez olduğunu belirterek, bu işçi kıyımına imza atanları şiddetle kınadıklarını vurguladı.

UBP-HP hükümetini, keyfi bir şekilde işten durdurulan Levent Schools Ltd öğretmenlerinin hakları konusunda adım atmaya çağıran Korkmazhan, daha iyi bir iş arayışında bulunmanın ne suç ne de işten atılma sebebi olamayacağını kaydetti.

Tüm Çalışanlara Toplu Sözleşme ve Sendika Hakkı!

İş güvencesinin bulunmamasının ve sendikasızlığın özel sektörde çalışan öğretmen, işçi ve emekçilerin ve çalışma yaşamının en büyük sorunlarının başında geldiğini vurgulayan Korkmazhan, sendikalaşma ve örgütlenmenin herşeyden önce bir insan hakkı olduğunu, sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması gerektiğinin altını çizdi.

“Ülke de 65 bini KKTC vatandaşı olan 100 binin üzerinde özel sektör çalışanı bulunmaktadır. Bunun yanında binlerce kaçak işçi çalıştırılmaktadır. İşçiler iş yasasınından kaynaklanan haklarını kullanamamakta, sınırsız çalışma saatleri ile iş güvenliği olmadan, asgari ücrete açlık sınırının altında kölelik koşullarında büyük bir sömürüye maruz kalmaktadırlar. İş kazaları ve iş cinayetleri ile can vermektedirler. Keyfi işten durdurmalar devam etmektedir” diyen Korkmazhan, tüm çalışanlara Toplu Sözleşme ve Sendika Hakkının yasa ile tanınmasını ve uygulanmasının yaptırımlar ile sağlanmasını talep etti.

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