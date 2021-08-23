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Korkmazhan: Maraş üzerinden yaratılan provokasyon, iptal edilen pasaportlar ile başka bir provokasyona kapı açtı

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Korkmazhan: Maraş üzerinden yaratılan provokasyon, iptal edilen pasaportlar ile başka bir provokasyona kapı açtı
Korkmazhan: Maraş üzerinden yaratılan provokasyon, iptal edilen pasaportlar ile başka bir provokasyona kapı açtı

İşte açıklama;

Her iki tarafta egemen olan milliyetçi elitler, Kıbrıs siyasi yaşamı boyunca, Enosis ve Taksim politikaları ve provokasyonlar ile hem emperyalizmin hem de birbirlerinin değirmenine su taşıdılar.

Güzelim adamız da yaşamı zulme çevirdiler.

Maraş üzerinden yaratılan provokasyon, iptal edilen pasaportlar ile başka bir provokasyona kapı açtı.

Nasıl ki Maraş provokasyonu iç politika malzemesi olarak kullanıldı, kullanılıyor, Anastasiadis'de pasaport konusunu iç politika da milliyetçi kesimleri tatmin etmek için kullanıyor.

Diğer yandan çözüm karşıtı tüm ayrılıkçıların kimlik ve pasaportlarını hâlâ iade etmemiş olmaları büyük bir riyakârlıktır.

İşin özeti, her iki taraftaki milliyetçi elitler yine birbirlerinin değirmenine su taşıyor, milliyetçiliği ve toplumlar arasındaki gerilimi bilerek tırmandırıyorlar.

Çünkü hem kuzeydeki hem de güneydeki milliyetçi elitler çözüm istemiyor. Egemenliklerini çözümsüzlüğe, gerginliğe ve statükonun devamına borçlular.

Her iki tarafta da atılan provokatif adımlar yeni bir müzakere ve yeni bir çözüm sürecinin önüne taş koymayı amaçlamaktadır.

Her iki tarafta toplumlar arası gerginliği tırmandıracak adımlardan uzak durmalı, müzakere sürecinin yeniden başlamasına yoğunlaşmalıdır.

Her iki taraftaki çözüm güçlerinin de bu doğrultuda harekete geçmesi elzemdir.

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