Bağımsız Milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, memleket buluşmalarını sürdürüyor

Memleket Buluşmalarına devam ediyoruz.

Halkımızın farklı kesimlerinden ilginin yoğun olduğu buluşmalarda, Üç Adımda Çözüm Odaklı Siyaset yaklaşımımızı paylaşıyor, yurttaşlarımızın görüş ve düşüncelerini dinliyoruz.

Bugüne kadar yürüttüğümüz emek, demokrasi, irade ve barış mücadelesini, 25 Haziran ara seçim sürecine ve meclis kürsüsüne de taşıyacağız. Bizim mücadelemiz halk ile birlikte halk için bir mücadeledir.

İnsanca yaşamı olanaklı kılacak, çağdaş dünyanın bir parçası olan özgür, eşit ve birleşik bir memleket mücadelesini hep birlikte mutlaka başarıya ulaştıracağız.

Kıbrıslıtürkler kalıplaşmış siyaset anlayışından, temelsiz politikalardan ve yalanlardan usanmıştır. Çözüm odaklı bir siyaset ve özgürlükçü bir yaşam talep ediyorlar. 25 Haziran’da alternatif, çözüm odaklı yeni siyaset ve toplumsal irade kazanacak.

#memleketisterim #bizimolsun