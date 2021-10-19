Korkmazhan: Tatar’ın politikalarının baştan sona yalan olduğu görüldü

Tatar’ın politikalarının baştan sona yalan olduğu görüldü.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçtiğine dikkat çekerek, atanmış kayyum Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu politikaların baştan sona yalan olduğunun görüldüğünü belirtti.

“Ersin Tatar seçilmiş deği atanmışır. Ne kendisi ne de ayrılıkçı politikaları Kıbrıslı Türk toplumu ve dünya tarafından kabul görmemektedir” diyen Korkmazhan, “Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde Tatar’ın vaadettiği herşeyin yalan olduğu ve gerçekleşmesinin mümkün olmadığı pek çok kez kanıtlanmıştır” dedi.

İstifa et ve toplumdan özür dile.

“Doğrudan ticaret ve uçuşlar gerçekleşemedi. Maraş açılamadı. “KKTC” tanıtılamadı. Herhangi bir ülke “KKTC” de temsilcilik açamadı. BM parametreleri ve federasyon dışında hiçbir resmi görüşme ve müzakere yapılamadı” diyen Korkmazhan, Ersin Tatar’ı istifa etmeye ve toplumdan özür dilemeye çağırdı.

Ortak Muhalefet Programı ve en geniş demokratik birlik oluşturulmalı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturulan kayyum rejiminin kalıcı kılınmaya çalışıldığını ve Kıbrıslı Türklere ilhak gündeminin dayatılmaya çalışıldığına dikkat çeken Korkmazhan,

“Kıbrıslı Türklerin iradesini gaspedenlerin bir sonraki adımı, ilhak ihtimalini olanaklı kılmak için faşist sağ bir hükümet yapısı kurmak, daha fazla nüfus aktarıp, daha fazla vatandaşlık dağıtarak, demografik yapıyı ve seçmen yapısını değiştirmektir” dedi.

Tüm demokrasi ve barış güçlerinin en önemli görevinin biran önce ortak bir muhalefet programı çerçevesinde en geniş demokratik birliği sağlamak ve ilhak tehdidini bertaraf etmek olduğuna vurgu yapan Korkmazhan, Sol Hareket’in bu yönde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Saygılarımızla

Sol Hareket

Basın Bürosu