Korkmazhan Türkmenköy ve Pile’yi ziyaret etti

Korkmazhan’ın açıklaması aşağıdadır: “Halk ne hükümetin ne de muhalefetin umurunda değil” Bağımsız Milletvekili Adayı Dr. Abdullah Korkmazhan, beraberindeki heyet ile birlikte Türkmenköy ve Pile’de yurttaşlar ile buluştu.

Halkın ekonomik kriz nedeniyle büyük bir kaygı içerisinde olduğunu, yoksullaşmanın her geçen gün daha da derinleştiğini vurgulayan Korkmazhan, “halkı rahatlatıcı ekonomik önlemleri hayata geçirmesi gerekenler, bunun yerine siyasi partilerin düzenlediği balo ve piyango biletlerinde KDV’yi sıfırladılar” dedi. Halkın ne hükümetin ne de muhalefetin umurunda olmadığını kaydeden Korkmazhan, “Meclis’te halkın vekilleri değil, kurulu düzeni korumaya yeminli aristokrat bir sınıf var” dedi. Korkmazhan, halkın ne hükümeti ne de muhalefeti ödüllendireceğini, aksine bağımsız, farklı bir siyaset ve yeni bir muhalefeti 25 Haziran’da meclise taşıyacağını ve önemli bir politik mesaj vereceğini vurguladı.”