Korkmazhan: Yarın daha fazla geç olmadan güçlerimizi birleştirmeliyiz

Basın Açıklaması:

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, atanmış kayyum Ersin Tatar’ın iki ayrı devlet politikası ile kendi küçük hayal âleminde yaşadığına dikkat çekerek, Kıbrıslı Türk toplumunu sonu belirsiz bir çıkmaza mahkûm edecek olan iki ayrı devlet politikasının biran önce terk edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs ile ilgili son açıklamasıyla bir kez daha iki ayrı devlet politikasının gerçekleşmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü vurgulayan Korkmazhan, “Kıbrıs sorununun çözüm şekli BM Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtildiği gibi tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyondur” dedi.

“KKTC’nin tanıtılması ve iki ayrı devlet politikası mümkün olsa en başta Türkiye’nin KKTC’yi tanıması gerekirdi. Neden tanımıyor? Çünkü BM kararları ve uluslararası hukuk buna olanak sağlamıyor, sağlamayacaktır” diyen Korkmazhan, “Türkiye’deki iktidar ve Ersin Tatar’ın temsil ettiği şebeke, Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukuk dışında kalmasını, uyuşturucu kaçakçılığı, kumar, kara para, insan ticareti ile burayı arka bahçe olarak kullanmaya devam etmek istiyorlar. Bu nedenle çözüm istemiyorlar ve bunu iki ayrı devlet, vatan millet politikaları ile perdeliyorlar” dedi.

“Yapılması gereken demokrasi, çözüm ve barış güçlerinin en geniş demokratik birliğinin biran önce sağlanması ve Kıbrıslı Türk toplumunun önünü açacak, çözüm ve barış politikalarının hayata geçirilmesidir” diyen Korkmazhan, “Ülkemizin arka bahçe olmaktan ve arka bahçe olarak kullanmak isteyenlerden kurtarmak her demokrat, her yurtsever ve bu ülkeden özgürce yaşamak isteyen her bireyin görevidir. Yarın daha fazla geç olmadan güçlerimizi birleştirmeliyiz” dedi.

Saygılarımızla

Sol Hareket

Basın Bürosu