Korkmazhan'dan Tatar'a elektrik "Rumdan" geliyormuş. Doğru mu? Nasıl olur?

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan'dan Cumhurbaşkan'ı Ersin Tatar'a esprili gönderme geldi.
İşte Korkmazhan'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı etiketleyerek yaptığı açıklama;
Ersin Tatar elektrik "Rumdan" geliyormuş. Doğru mu? Nasıl olur? Biz Osmanlı torunuyduk, Bayrak inmeyecek, ezan susmayacaktiinsjsbsbsbsbxke!!!
@ersinrtatar elektrik "Rumdan" geliyormuş. Doğru mu? Nasıl olur? Biz Osmanlı torunuyduk, Bayrak inmeyecek, ezan susmayacaktiinsjsbsbsbsbxke!!!— Abdullah Korkmazhan (@AKorkmazhan) August 12, 2021
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