Korkmazhan:“Eylem bizim değil ama yapanların eline sağlık”

Bugün öğle saatlerinde gerekçesiz bir şekilde tutuklanan Sol Hareket üyesi 4 kişi az önce serbest bırakıldı.

Mağusa Polis Müdürlüğü önünde açıklama yapan Korkmazhan, asla boyun eğmeyeceklerini ifade etti. Serbest bırakılma sonrası açıklama yapan Sol Hareket aktivisti Abdullah Korkmazhan şunları kaydetti.

Tutuklu olmadığımız söylendi ama bu saate kadar içeride tutulduk. Gerekçe olarak sunulan, AKP Mağusa Gençlik Kolları bizi şikayet etmiş. Onların şikayeti üzerine tutuklandık. Bu örgütün kktc’de herhangi bir kaydı yoktur. Şikayette bulunma hakkı yoktur. Buna rağmen polis AKP ibaresini görünce panik oldular herhalde.

Arkadaşlarımız, “uygunsuz hal ve tavır” içinde bulunmuşlar. Ben de onları “uygunsuz hal ve tavır içinde bulunmaya” teşvik etmişim. Fikri arkadaşımızla birlikte gizli bir ittifak kurmuşuz AKP’nin ilgili panolarına zarar vermek için. Zarar verdiğimiz tespit edilemedi. Ben Lefkoşa’da evimdeydim, arkadaşlarımız da evlerindeydi. Bunlarla ilgili kamera kayıtları mevcuttur. Buna rağmen bizi bunca saat içeride tuttular. Sindirilmek isteniyoruz. Bu tutuklama, ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Susmamızı istiyorlar, susmayacağız. Düşünmeyin diyorlar, düşüneceğiz.

Mağusa’da ilgili panoya yapılan eylemle ilgili bizim bir bağlantımız yok. ANcak Mağusa’da eylemi gerçekleştiren arkadaşların ellerine sağlık. Kendileriyle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Türkiye’nin başına musallat olmuş bir iktidar sevdalısı var. Ülkemiz ve bölgemizin de başına da musallat oldu. Ancak bu küçücük topluma gücü yetmiyor. Siyasi olarak çökmek üzeredir, saldırganlığı da bu sebeptendir. Asla boyun eğmeyeceğiz!

Erdoğan sanırım çok içerledi. Sanırım çok üzüldü. Bazen insanlara “seni sevmiyorum” dediğinizde beklenmedik hareketler içine girerler. Sevgiye ihtiyacı var ama nefret eken, nefret biçer. Bunu biçmeye devam eder. Saraya gizlendiği iktidarı yerle bir edilecek. Dayanışmayı ve mücadeleyi yükseltelim. Hiç kimse yalnız değildir. Mücadelemizi yürüteceğiz.