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Korkmazhan:“Geçiş kapıları açılmalıdır!”

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Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Covid-19 salgınının her iki tarafta da kontrol altına alındığına dikkat çekerek, geçiş kapılarının kademeli ve gerekli sağlık önlemleri alınarak açılmasını talep etti.
Korkmazhan:“Geçiş kapıları açılmalıdır!”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Covid-19 salgınının her iki tarafta da kontrol altına alındığına dikkat çekerek, geçiş kapılarının kademeli ve gerekli sağlık önlemleri alınarak açılmasını talep etti.

“Kıbrıs’ın güneyinde çalışan 1500 kişinin üzerinde yurttaş ekonomik zorluklar yaşamakta ve işlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Sağlık hizmeti alan ve eğitim gören yüzlerce yurttaş, özellikle Pileli ve Pergamalılar telafisi olmayan büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit yurttaşlar da büyük çaresizlikler yaşamaktadır” diyen Korkmazhan, her iki tarafta da eve kapanma döneminin bittiğini,  önlemlerin kademeli bir şekilde kaldırılarak, işyerlerinin açılmaya başladığını, şehirler arası seyahatin serbest olduğunu, bu bağlamda geçiş kapılarını kapalı tutma konusundaki her iki taraftaki hükümetlerin ısrarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

 “Gerekli sağlık önlemlerinin alınarak, geçiş kapılarının yeniden açılmasının zamanı gelmiştir” diyen Korkmazhan, kapıların açılmasının ada genelinde ekonomiye katkısının da büyük olacağını, özellikle ekonomik çıkmaz da olan Kıbrıslı Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Her iki taraftaki hükümetlerin Covid-19 salgınını fırsat olarak değerledirerek, geçiş kapılarının kapalı kalmasını kalıcılaştırma ve toplumlar arası teması tamamen kesme düşüncesinde olduğuna dair güçlü şüphe bulunduğuna dikkat çeken Korkmazhan, “her iki taraftaki milliyetçi hükümetler, geçiş kapılarının kapalı kalmasının asla kabul edilmeyeceğini ve kapıların açılması için kitlesel eylemler düzenlemekten geri durmayacağımızı bilmelidirler!” dedi.

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