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Korkmazhan:İrade halkındır.Kayyumların ve onları atayanların değildir

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Korkmazhan:İrade halkındır. Kayyumların ve onları atayanların değildir
Korkmazhan:İrade halkındır.Kayyumların ve onları atayanların değildir

Cumhurbaşkanı Tatar'ın şikayeti üzerine polise çağırılan ve hakkında 5 yıl hapis istemiyle 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret'ten dava okunan Sol Hareket üyesi Korkmazhan'ın hakkında  tutuksuz yargılanmak üzere25 bin TL kefalet cezası ve haftada bir polise ispat-ı vücut yapması şartı ile serbest bırakıldı.

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Mahkeme çıkışı konuşan Abdullah Korkmazhan’ın avukatı Mine Atlı:

''Mahkeme savcılığın taleplerini reddetti ve bahse konu açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme Yurt dışı çıkış yasağını reddetti ve sadece 25 bin TL maddi kefalet ve hafta da bir ıspat-ı vucut kararı verdi” dedi.

 

İRADE HALKINDIR. KAYYUMLARIN VE ONLARI ATAYANLARIN DEĞİL

Kokrmazhan mahkeme çıkışında konuştu:

''Bu olanlar Abdullah Korkmazhan ve Sol Hareket’in değil, toplumun tüm düşünen kesimlerinin meselesidir.

Çok net bir şey söyleniyor;susacaksınız, konuşmayacaksınız ve düşünmeyeceksiniz, düşüncelerinizi ifade etmeyeceksiniz.

Buradan topluma seslenmek istiyorum; korkmamak lazım susmamak lazım

Ne söylediysek arkasındayız. Geri adım atmıyoruz. Bu memleket bizimdir, bundan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bunu mahkemede de dile getirdik. Mahkeme yargıcına da teşekkür ediyorum, adil bir yargılama sergiledi.Yapılmak istenen provakasyon engellenmiş oldu. 

İrade halkındır. Kayyumların ve onları atayanların değildir. Bu suç ise suç işlemeye devam edeceğiz” dedi.

 

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