Korkmazhan:Toplum ne hükümete ne de muhalefete inanıyor.

Bağımsız Vekil adayı Abdullah Korkmazhan ziyaretlerine devam ediyor.

İşte açıklama;

Toplum ne hükümete ne de muhalefete inanıyor.

Karpaz ve bölge köylerini ziyaret ederek yurttaşlar ile buluştuk.

Karpaz bölgesi ve bölgedeki yurttaşlar seçimden seçime hatırlanıyor. On yıllardır hükümet olanlar bölgenin sorunlarını çözmedi ve Karpaz’a üvey evlat muamelesi yaptı.

Bölgedeki en büyük problemler ekonomik zorluklar, işsizlik, altyapının yetersizliği ve plansız yapılaşmadır. Tüm toplum gibi Karpaz bölgesindeki yurttaşlar da ne hükümete ne de muhalefete inanıyor. On yıllardır insanlar ile oyun oynayan kalıplaşmış siyaset anlayışı, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiştir.

Siyasi partiler siyasi statükoyu ve partisel çıkarlarını korumaktan ve kurulu düzenin devamını sağlamaktan başka bir şey düşünmüyor. Ülke ve yurttaşların sorunlarına, taleplerine ve düşüncelerine değer vermiyorlar. Toplumda değişim, yeni ve çözüm odaklı siyaset ve muhalefet istenci oldukça yüksektir.

Ülkenin birçok bölgesinden ve toplumun farklı kesimlerinden siyaset yaklaşımımıza ilgi ve desteğin oldukça yoğun olduğunu görmekten mutluyuz.

Halkımız 25 Haziran’da ne beceriksiz hükümeti ne de basiretsiz muhalefeti ödüllendirecek. Aksine bağımsız, farklı bir siyaset ve yeni bir muhalefeti meclise taşıyacak.