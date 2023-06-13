  • BIST 5.548,01
  • Altın 1493.891
  • Dolar 23.6718
  • Euro 25.5824
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Korkmazhan:Toplum ne hükümete ne de muhalefete inanıyor.

» »
Bağımsız Vekil adayı Abdullah Korkmazhan ziyaretlerine devam ediyor.
Korkmazhan:Toplum ne hükümete ne de muhalefete inanıyor.

Bağımsız Vekil adayı Abdullah Korkmazhan ziyaretlerine devam ediyor.

 

İşte açıklama;

Toplum ne hükümete ne de muhalefete inanıyor.

Karpaz ve bölge köylerini ziyaret ederek yurttaşlar ile buluştuk.

Karpaz bölgesi ve bölgedeki yurttaşlar seçimden seçime hatırlanıyor. On yıllardır hükümet olanlar bölgenin sorunlarını çözmedi ve Karpaz’a üvey evlat muamelesi yaptı.

Bölgedeki en büyük problemler ekonomik zorluklar, işsizlik, altyapının yetersizliği ve plansız yapılaşmadır. Tüm toplum gibi Karpaz bölgesindeki yurttaşlar da ne hükümete ne de muhalefete inanıyor. On yıllardır insanlar ile oyun oynayan kalıplaşmış siyaset anlayışı, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiştir.

Siyasi partiler siyasi statükoyu ve partisel çıkarlarını korumaktan ve kurulu düzenin devamını sağlamaktan başka bir şey düşünmüyor. Ülke ve yurttaşların sorunlarına, taleplerine ve düşüncelerine değer vermiyorlar. Toplumda değişim, yeni ve çözüm odaklı siyaset ve muhalefet istenci oldukça yüksektir.

Ülkenin birçok bölgesinden ve toplumun farklı kesimlerinden siyaset yaklaşımımıza ilgi ve desteğin oldukça yoğun olduğunu görmekten mutluyuz.

Halkımız 25 Haziran’da ne beceriksiz hükümeti ne de basiretsiz muhalefeti ödüllendirecek. Aksine bağımsız, farklı bir siyaset ve yeni bir muhalefeti meclise taşıyacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC tanınmadan masaya dönüş yok!13 Haziran 2023 Salı 08:45
  • Yaz geldi elektrik kesintileri yine başladı!13 Haziran 2023 Salı 08:43
  • Döviz Kurları (13 Haziran 2023)13 Haziran 2023 Salı 08:39
  • Hayvancılar Birliği yarın eylem kararını açıklayacak13 Haziran 2023 Salı 08:21
  • Ekmeğe zam geliyor...13 Haziran 2023 Salı 08:05
  • Girne ve Güzelyurt’ta bugün elektrik kesintisi yapılacak13 Haziran 2023 Salı 08:03
  • Kilitkaya köyü sakinlerinden Şerife Diner hayatını kaybetti12 Haziran 2023 Pazartesi 19:25
  • Şampiyon Melekler ve merhum Orhan anısına İtimat satranç turnuvası yapıldı12 Haziran 2023 Pazartesi 19:10
  • KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık: Tek seçenek KKTC’yi tanımanız12 Haziran 2023 Pazartesi 18:52
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı12 Haziran 2023 Pazartesi 18:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti