  • BIST 1.127
  • Altın 442,559
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1531 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı

'Korku: Pandemi' çizgi romanı Yeni1mecra'da başlıyor

» »
Çizgi roman, bilim kurgudan psikolojik gerilime farklı türleri harmanlayan anlatı yapısıyla okuruna güncel gerçeklere dokunan sürükleyici bir hikâye vaat ediyor
'Korku: Pandemi' çizgi romanı Yeni1mecra'da başlıyor

Yazar Ömer Altan'ın ilk defa yirmi yıl önce cisimlenen 'Korku' isimli süper kahramanı yeni macerasıyla dijital çağa ayak uyduruyor. Çizim, çinileme, boyama, balonlama ve harflemeyi üstlenen genç usta Ali Çetinkaya'ya emanet olan 'Korku: Pandemi' çizgi romanı, yarından (3 Ağustos 2020) itibaren Yeni1mecra'da yayına başlayacak.

Vedat Özçelik sponsorluğunda 3 Ağustos itibariyle Yeni1mecra internet sitesinde yayına başlayacak olan Korku: Pandemi, insanlığın yaşadığı kaos nedeniyle geri dönmek zorunda kalan süper kahraman Korku'nun mücadelesine odaklanıyor.

Ömer Altan'ın açıklamasına göre ilk etapta yayınlanacak otuz sayfalık bölüm, cevaplar sunmaktan çok okurun zihninde daha da fazla soru uyanmasına yol açacak. Dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan maceranın şaşırtıcı sonucu ise ancak çizgi romanın tüm bölümleri tamamlandığında kendini açık edecek.

Her gün bir sayfası paylaşılacak olan Korku: Pandemi, bilim kurgudan psikolojik gerilime farklı türleri harmanlayan anlatı yapısıyla okuruna güncel gerçeklere dokunan sürükleyici bir hikâye vaat ediyor.

Dünya standartlarında bir süper kahraman çizgi romanı gerçekleştirmek hedefiyle yola çıkan ekibin projesi kahramanlığa şüpheyle yaklaşılan modern zamanların tedirginliğini yansıtıyor. Korku: Pandemi, kahramanlaşmak zorunluğu altında çıldırmaya başlayan nevrotik bir süper kahramana odaklanmasıyla da dünyaca bilinen muadillerinden ayrılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çığlık 5 geliyor: Yeni korku filmine dair şu ana kadar açıklanan tüm detaylar02 Ağustos 2020 Pazar 17:49
  • 100’ü aşkın ayakkabı ve terlik çalan tilki ‘suçüstü yakalandı’02 Ağustos 2020 Pazar 17:04
  • 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti: ‘Paranız olsa bile ulaşamazsınız’30 Temmuz 2020 Perşembe 20:21
  • Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen Samsung’u geçerek zirveye oturdu30 Temmuz 2020 Perşembe 13:45
  • Üsküdar'da bulunan iguanaya 'Bayram' ismi verildi29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:15
  • KFC ve Crocs tarafından üretilen 'tavuk kokulu' terlikler yarım saatte tükendi29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:47
  • Berlin'de bir tilki mahalle sakinlerinin 100'den fazla ayakkabısını çaldı.29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:12
  • Bitcoin uzun süre sonra 11 bin doları geçti28 Temmuz 2020 Salı 20:00
  • Toplum pahasına servet kazananlar27 Temmuz 2020 Pazartesi 19:30
  • Kutup ayılarının 80 yılı kaldı26 Temmuz 2020 Pazar 20:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti