Korku filmleri akyuvarlar için faydalı mı? Görünen o ki, korku filmleri sağlımız için faydalı dahi olabiliyor. Yaşları 20 ile 26 arasında değişen 32 sağlıklı kişiyle yapılan bir deneyde grubun bir odada sessizce oturarak ''Teksas Katliamı'' filmini izlemeleri istendi. Filmi izleyenlerin bağışıklık sistemi tarafından vücuda giren mikroplara karşı savaşırken kullanılan akyuvarlarının aktif hale geldiği gözlemlendi.

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.