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Korkulan Oldu! Milyonlarca Kişi Risk Altında

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Madagaskar’ı Ana tropikal fırtınasının ardından Batsirai Kasırgası vurdu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Batsirai’nin en az 4,4 milyon insan için risk oluşturduğunu belirtti.
Korkulan Oldu! Milyonlarca Kişi Risk Altında

Madagaskar'da Ana tropikal fırtınasının ardından iki haftadan kısa bir süre içinde bu kez de Batsirai Kasırgası vurdu.

Ülkenin doğu kıyısında bulunan ve başkent Antananarivo’nun 530 kilometre güneydoğusundaki Mananjary'de karaya çıkan kasırganın, saatte 250 kilometre hıza varan rüzgarlara ve 15 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması bekleniyor. Binlerce kişi kasırga nedeniyle tahliye edildi.

DAHA GÜÖLÜ OLMASINDAN KORKULUYOR

Uzmanlar, Batsirai Kasırgası'nın Mozambik, Malavi ve Zimbabve’yi de vuran ve Madagaskar'da 58 kişinin ölümüne neden olan Ana tropikal fırtınasından daha güçlü olmasından korkuyor.

Çevre Bakanı Vahinala Raharinirina basına verdiği demeçte, adayı vuran Batsirai'nin yaklaşık 600 bin kişiyi etkilemesinin beklendiğini ve ülkeyi vuran en kötü kasırga olabileceğini ifade etti.

BM HAZIRLIKLARI ARTTIRDI

Ana tropik fırtınasının yaralarının henüz sarılamadığı ülkede Batsirai'nin de büyük yıkıma neden olmasından endişe edilirken, sel ve toprak kaymaları sonucu tahminen 150 bin kişinin evsiz kalmasından korkuluyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), yardım kuruluşlarıyla birlikte hazırlıklarını artırdığını, kurtarma uçaklarını beklemeye aldığını ve insani yardım malzemelerini stokladığını bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Batsirai'nin en az 4,4 milyon insan için risk oluşturduğunu belirtti.

LA REUNİON'DA PETROL TANKERİ KARAYA OTURDU

Fransa'nın Hint Okyanusu'nda yer alan denizaşırı toprağı La Reunion’ın güney kıyısında Tresta Star adlı petrol tankeri dün Batsirai nedeniyle karaya oturdu. Yetkililer, gemiden bulunan Hindistan ve Bangladeş uyruklu 11 mürettebatın zorlu hava koşullarına rağmen kurtarıldığını belirterek, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Tankerin boş olduğunu aktaran yetkililer, Batsirai nedeniyle La Reunion'da 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

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