Korkulan oldu: Sınırları açan Çin’den gelen yolcuların yarısında Covid-19 çıktı

Sıkı Covid-19 yasaklarını kaldırarak sınırları açma kararı alan Çin'den korku ve panik yaratan haberler gelmeye devam ediyor.

2019’un son haftalarında Wuhan’da ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü 3 yılı aşkın bir süredir 6 milyondan fazla insanı öldürmeye devam ederken milyonlarca insana da bulaşmayı sürdürüyor.

Salgın Omicron varyantıyla yayılımını artırırken, Çin’in geçen haftalarda aldığı yasakları ve kısıtlamaları gevşetme kararı ise tartışılmaya devam ediliyor… Salgının başladığı günden beri etkililiği kanıtlanmış mRNA bazlı Covid-19 aşısı kullanmayan Çin’de geçen haftalarda “sıfır Covid” politikası rafa kalkmış ve sınırlar açılmıştı.

Fakat yasakların ve kısıtlamaların gevşetilmesinden sonra Çin’de vaka ve ölüm sayıları hızla artarken sınırların açılmasıyla yeni mutasyonların küresel ölçekte yayılabileceği öne sürülmüştü. Çin genelindeki hastanelerde doluluk oranı tavan yaparken sosyal medyada paylaşılan birçok görüntüde hastaların hastane koridorlarında yatmak zorunda kaldığı ve hastanelerde yer olmadığı görülmüştü.

Bu görüntülerden kısa bir süre sonra ise İtalya’dan endişe yaratan bir açıklama geldi. Sınırların açılmasıyla Çinli turistler birçok ülkeye tatile gitmek için yola çıkarken İtalya, Çin’den gelecek turistlerden “zorunlu Covid-19 testi” istemeye başladı.

“AMACIMIZ VATANDAŞI KORUMAK”

İtalya Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, “Alınan yeni kararlar İtalyan halkını virüsün yeni varyantlarından korumak ve virüsü takip etmek amacıyla alınmıştır” dedi.

Öte yandan İtalya’nın aldığı bu kararın arkasında Çin’den İtalya’ya giden uçaklardaki yolcuların neredeyse yarısının Covid-19 testinin pozitif çıkması olduğu öne sürüldü. Batı medyasında yer alan haberlerde Şangay ve Pekin’den gelen iki uçaktaki yolcuların yüzde 50’sinin testinin pozitif çıktığı kayıtlara geçti.

Uzmanlar, Çin’den gelen yolcuların kısıtlamalar olmaksızın hasta bir şekilde ülkeden çıkmalarının yeni salgınları tetikleyeceğini ve Covid-19’un yeni mutasyonlara evrilmesine sebep olacağını belirtti.

BAZI ÜLKELER ZORUNLU TEST GETİRDİ

Çin’in sınırlarını açmasından sonra birçok ülke vatandaşlarını korumak için harekete geçti. İtalya’nın yanı sıra ABD, Japonya, Tayvan ve Hindistan, Çinli turistlere zorunlu Covid-19 testi uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Avustralya ve İngiltere Çin’den gelen yolculara özel bir kısıtlama ve zorunluluk getirilmeyeceğini aktarırken, Ankara’dan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.