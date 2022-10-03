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Korkulan oluyor: Covid-19 vaka sayısı şimdiden artmaya başladı

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2019'un son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili endişe verici bir açıklama İngiltere'den geldi.
Korkulan oluyor: Covid-19 vaka sayısı şimdiden artmaya başladı

Dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri güncel corona virüsü salgınının verilerini kamuoyu ile paylaşırken, Covid-19’un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili bazı öngörülerin doğru çıkmaya başladığını duyurdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde uzmanlar son bir haftada corona virüsü vakalarının yüzde 14 artış gösterdiğini duyurdu. Özellikle daha önce corona virüsüne yakalanmayla oluşan bağışıklığa ve aşıya karşı dirençli olan Omicron varyantıyla birlikte vakaların arttığı belirtildi. Yetkililer, “Yeni Covid-19 dalgası bu kış sağlık sistemini bozabilir ve yıkıcı bir dalganın başlangıcına tanık oluyor olabiliriz” dedi.

Yetkililer, aşılara dirençli Omicron varyantının ciddi bir sorun yaratabileceğini aktardı. 17 Eylül ile biten haftanın verilerini paylaşan yetkililer, “Yaklaşık 1.1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu Temmuz ayının ortasındaki yaz dalgasından sonra ilk büyük sıçrama” dedi. Öte yandan Covid-19 testi sayısında da düşüş olduğuna dikkat çekerek vakaların artabileceği de aktarıldı.

“İNSANLAR HASTALANDIĞINI ANLAMIYOR”

Covid-19 platformu ZOE uygulamasının kurucu ortaklarından Profesör Tim Spector, “Şu an yeni bir dalganın başlangıcı içindeyiz gibi görünüyor. Bu sefer, yaşlı insanların bir önceki dalgadan daha erken etkileneceğini ve hastalanacağını öngörüyoruz” dedi.

Spector, “Birçok insan halen hükümetin rehberindeki semptomlara bakıyor ki bunlar yanlış. Şu an Covid-19’un üçte ikisi boğaz ağrısıyla başlıyor. Yüksek ateş ve koku kaybı artık nadir ve bu sebeple yaşılar Covid-19’a yakalandıklarını düşünmüyor” yorumunu yaptı. Boğaz ağrısı yaşayan kişilerin bu sebeple test olmadığı da belirtildi.

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