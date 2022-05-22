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SON DAKİKAMaymun çiçeği salgını büyüyor

Korkulan oluyor! Virüs bir ülkeye daha sıçradı

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Dünya genelinde yayılmaya devam eden ve şu ana kadar 12 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye sıçradı.
Korkulan oluyor! Virüs bir ülkeye daha sıçradı

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail’de görülen maymun çiçeği virüsü, İsviçre’de 1 kişide tespit edildi.

Yetkililer, başkent Bern’de yaşayan bir vatandaşta virüse rastladıklarını belirterek, hastanın evde tecrit edilerek tedavi gördüğünü açıkladı.

YURT DIŞINDA MARUZ KALDI

Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hasta ile irtibata geçmiş kişilerin bilgilendirildiği belirtilerek, “Bildiğimiz kadarıyla ilgili kişi virüse yurtdışında maruz kaldı” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge bugün yeni bir açıklama yaparak, virüsün Avrupa’ya yayılması devam ettikçe vakaların önümüzdeki aylarda hızlanabileceği konusunda uyardı.

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