  • BIST 99.768
  • Altın 262,643
  • Dolar 5,4835
  • Euro 6,1339
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Korkuluklara yaslanarak öpüşen çift düşerek can verdi

» »
Peru’da bir gece kulübünden çıkan çift, köprü üzerindeki korkuluklara yaslanıp öpüştüğü sırada dengelerini kaybedince yola düştüler. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen çift, hayatını kaybetti. O anları trafik kamerası kaydetti.
Korkuluklara yaslanarak öpüşen çift düşerek can verdi

Maybeth Espinoz (34) ve Hector Vidal (36) çifti, Cusco şehrinde eğlenmek için gece kulübüne gitti. Gece kulübünden çıkan çift, Bethlehem Köprüsü’ndeki korkuluklara yaslanarak öpüştüğü sırada dengelerini kaybederek 15 metre yüksekten aşağıdaki yola düştü. Maybeth olay yerinde hayatını kaybederken, kafatası kırılan Hector hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Dağcı oldukları açıklanan çiftin Cusco’ya yeni taşındıkları ve tur rehberliği yaptıkları belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de silahlı saldırılar: Ohio'da saldırganın kız kardeşini de öldürdüğü açıklandı05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:45
  • Berliner Morgenpost: Baş kundakçı Beyaz Saray'da oturuyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:15
  • ABD’de 2 saldırıda 29 kişi öldürüldü, Teksas’taki saldırıya 'terörizm' soruşturması açıldı05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:41
  • Demokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldı05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:30
  • ABD'de silahlı saldırılar sonrasında 5 günlük yas ilan edildi04 Ağustos 2019 Pazar 21:43
  • ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı!04 Ağustos 2019 Pazar 21:19
  • San Francisco Havalimanı’nda plastik şişede su yasaklandı04 Ağustos 2019 Pazar 10:25
  • Teksas’taki alışveriş merkezine silahlı saldırı: 19 ölü, 40 yaralı04 Ağustos 2019 Pazar 09:57
  • Trump: Yeni nükleer füze anlaşmasına Rusya'nın yanı sıra Çin de dahil olmalı03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:53
  • Kennedy Ailesi'nde trajediler dizisine bir yenisi eklendi: Robert F. Kennedy'nin torunu aşırı dozda uyuşturucudan öldü02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti