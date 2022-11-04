Korkunç iddia: ‘Ukrayna’daki Rus askerler hayvanat bahçesindeki hayvanları yemeye başladı’

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Yampil kentinin Ukraynalı askerler tarafından geri alınmasının ardından bölgede yaşananlarla ilgili korkunç iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 9 aydır devam ederken, Donetsk bölgesinde bulunan Rus askerleriyle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesinde sıkışan Rus askerlerin, açlık ve sefaletle boğuştuğu, bu yüzden bölgedeki Yampil Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanları yemek zorunda kaldıkları öne sürüldü.

İddia, Ukraynalı gönüllü kurtarma ekibi tarafından ortaya atıldı.

BÖLGEDE KALAN ASKERLER VAR

Hayvanat bahçesinin de bulunduğu Yampil bölgesi, 30 Ekim’de Rus askerlerinden geri alınmıştı. Ancak bölgede halen Rus askerleri olduğu biliniyor.

Kurtarma görevlileri, on gün sonra hayvanat bahçesine dağılmış hayvan iskeletleri ve et ve kemik parçaları bulduklarını açıkladı. Yetkililere göre, iki deve, bir kanguru, bir bizon, birçok domuz yavrusu kuş ve kurtlar Rus askerleri tarafından öldürüldü.

GERİ KALANLAR KURTARILDI

Geri kalan hayvanları kurtarılarak Dnipro şehrine taşındığı aktarıldı.

24 Şubat işgalinden önce, hayvanat bahçesi görevlileri, yerleşkenin ayılar, develer, antiloplar ve yaban domuzları dahil olmak üzere çok çeşitli hayvanlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kurtarma görevlileri ve hayvanat bahçesi yetkilileri delillerin toplanarak üst düzey Ukraynalı hükümet birimlerine gönderileceğini belirtti.