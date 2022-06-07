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Korkunç olay: İngiliz turist, dünyaca ünlü plajda tecavüze uğradı

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İngilizler tarafından tercih edilen ucuz tatil destinasyonlarından Hindistan'ın Goa kenti korkunç bir olayla gündeme geldi. İngiliz bir turist, kentin ünlü plajında, erkek arkadaşı yanındayken tecavüze uğradığını belirterek polise başvurdu.
Korkunç olay: İngiliz turist, dünyaca ünlü plajda tecavüze uğradı

Hindistan’ın Goa kentinde ismi açıklanmayan İngiliz bir turistin, kentin ünlü bir plajında tecavüze uğradığı iddiası ülkeyi karıştırdı.

İngiliz turist, polise başvurarak, erkek arkadaşının önünde tecavüze uğradığını söyledi.

İddiaya göre saldırgan, tecavüz etmeden önce kadına masaj yapmayı teklif etti.

Polis, olayın Güney Hindistan’daki popüler turistik yer olan Arambol Plajı’nın yakınında gerçekleştiğini açıkladı.

BÜYÜKELÇİLİĞE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis, olayla bağlantılı 32 yaşında bir Hindistan vatandaşının tutuklandığını duyurdu. Olayın sahilde sevgilisiyle yatarken bir Hint vatandaşının gelip kendilerine masaj teklif etmesinin ardından gerçekleştiği açıklanırken, bundan sonra ne yaşandığı ile ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Olayın 2 Haziran’da gerçekleştiği ancak İngiliz turistin dün Hindistan’daki İngiliz Büyükelçiliği’ne giderek şikayetçi olduğu bildirildi.

İNGİLİZLER ARASINDA POPÜLER

Yerel polis müfettişi Vikram Naik, tutuklanan adamın daha önce bir okul kütüphanesinde çalıştığını söyledi. Naik, “Geçmişteki kayıtlarını almak için ilgili karakola başvurduk. Şu anda bir kütüphaneci olarak çalışmıyor.” dedi.

Polis kurbanın muayene için hastanede olduğunu açıklarken, sanığın 13 Haziran Pazartesi günü hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Bir polis sözcüsü, “Goa’daki bir İngiliz vatandaşına konsolosluk desteği sağlıyoruz” dedi.

2015 tarihli bir BBC raporuna göre, kış güneşi ve “ucuz bira” nedeniyle her yıl yaklaşık 200 bin İngiliz turist Goa’yı ziyaret ediyor.

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