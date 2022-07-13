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Korkunç olay… Yüzerken beyin yiyen amip bulaştı

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ABD'de yer alan bir plajda yüzen adam, nadir görülen bir "beyin yiyen amip"e maruz kalınca hastaneye kaldırıldı.
Korkunç olay… Yüzerken beyin yiyen amip bulaştı

Iowa, ABD’deki Lake of Three Fires Eyalet Parkı’nda yer alan plajda yüzen adam, saatler sonra hastalandı.

İsmi ve yaşı açıklanmayan ve hastaneye kaldırılan adama, beyin yiyen amip’in (naegleria fowleri) neden olduğu nadir ve ölümcül bir enfeksiyon olan primer amip meningoensefalit teşhisi konuldu.

Söz konusu enfeksiyon beyin dokusunu tahrip ederek beyin şişmesine ve ölüme neden oluyor. CDC’ye göre ölüm oranı %97’nin üzerinde. 1962’den 2021’e kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde bilinen enfekte olmuş 154 kişiden sadece dördü hayatta kaldı.

KOMAYA BİLE YOL AÇABİLİYOR

Naegleria, göller ve kaynaklar gibi ılık tatlı sularda bulunur. İnsandan insana bulaşıcı olmayan enfeksiyonun erken evresinde kişide ateş, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı olabilir.

Hastalık ilerledikçe semptomlar değişir, boyun tutulmasına ilerler, halüsinasyonlar, nöbetler, komaya yol açabilecek değişen zihinsel durumlara sebebiyet verir.

Daily Star’da yer alan habere göre, amip sebebiyle panik yaşayan yetkililer, plajı hemen kapattı. Iowa Doğal Kaynaklar Departmanı, plajın geçici olarak kapatılmasının teyit edilen enfeksiyona karşı ihtiyati bir yanıt olduğunu söyledi.

Missouri Sağlık ve Kıdemli Hizmetler Departmanı, hastanın şu anda bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde primer amip meningoensefalit (PAM) tedavisi gördüğünü belirtti.

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