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Korkunç yan etki ortaya çıktı! Sevgilisinden virüs kapan radyo sunucusunun saçları döküldü

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Koronavirüslü bir adamla iki günlük ilişki yaşayan radyo sunucusu COVID-19'a yakalandı. Virüsten kurtulmasına rağmen genç kadının saçları döküldü.
Korkunç yan etki ortaya çıktı! Sevgilisinden virüs kapan radyo sunucusunun saçları döküldü

Avustralyalı bir çocuk annesi 38 yaşındaki radyo sunucusu Amie Morris, kuru öksürük şikayeti olan bir adamla ilişkisi sırasında geçen Mart ayında COVID-19'a yakalandı. Tedavi sonrası tamamen iyileşmesine rağmen virüs kaynaklı şikayetleri Haziran ayının sonlarına kadar devam eden Amie'nin saçları dökülmeye başladı.
Duşta ve saçlarını tararken aşırı derecede saç kaybetmeye başlayan Amie, doktora gitti. Yaptırdığı testleri temiz çıkan Amie'ye doktoru, virüsün uzun süreli yan etkisi olan sağlık endişesine vücudunun verdiği tepkinin saçlarının dökülmesine yol açtığını söyledi. 
 

Avustralya'da bulunan Royal Australian üniversitesi hastanesinde görevli doktor Dr Charlotte Hespe, virüs hastalarının saçlarını kaybetme vakalarının sık rastlanan bir şey olmadığını, hastaların saçlarının virüs etkisi ile inceldiğini ama bir süre sonra tekrar geri çıktığını söyledi.

Virüs kapan insanlar hakkında çok haber duyduğunu söyleyen Amie, aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılınca doktorların kendisine virüs kaptığını söylediklerinde kulaklarına inanamadığını söyledi.

Yeni tanıştığı bir adamla iki gün çıktığını ve adamın sürekli öksürdüğünü söyleyen Amie, kendisinde de şiddetli baş ağrısı, koku ve tatma alma duyularının kaybolduğunu ama asla virüsten şüphe etmediğini söyledi.

Hastane de kaldığı süre içinde, yaşadığı fiziksel ve ruhsal sıkıntılara rağmen Amie, virüs tedavisinin en kötü yanının insanlar ile temastan uzak kalmak zorunda olduğunu söyledi.

Amie, tedavi sırasında erkek arkadaşına dokunmayı çok özlediğini ve erkek arkadaşı ile ilişkisinin devam ettiğini söyledi.

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