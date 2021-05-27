Korkut Eken de sessizliğini bozdu: “Peker ile Kıbrıs’a gittim, cinayetle alakam yok”

Atilla Peker’in, Adalı cinayetiyle ilgili itiraf nitelikli kan donduran iddialarında adı geçen “efsane yarbay” Korkut Eken, Atilla Peker ile KKTC’ye geldiğini ve dönemin Sivil Savunma Başkanı Galip Mendi ile görüştüğünü doğruladı ancak Adalı’yı tanımadığı

Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazeteci-yazar Kutlu Adalı'yı öldürdüğü öne sürülen emekli yarbay Korkut Eken, SÖZCÜ'ye konuştu. “O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de alakam yok” dedi.

Atilla Peker'le KKTC'ye gittiğini doğrulayan, uzun süredir Antalya'nın bir köyünde yaşadığını belirten Eken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.

MEHMET AĞAR BENİ GÖNDERDİ

Gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmekle suçlandınız…

– Şöyle bir olay oldu; Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a, “Kıbrıs'ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor” falan demiş ve bu konuda yardım istemiş. Ben de o dönemde Emniyet'te Özel Harekat polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey (Mehmet Ağar) da beni gönderdi. Her ihtimale karşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim.

Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996 günü suikasta uğradı.

Atilla Peker'i siz mi çağırdınız?

– Evet, doğru ben çağırdım. Atilla Peker'le KKTC'ye gittim. PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım. PKK'nın yaralılarını Kıbrıs'a götürdüğünü tespit ettik. Rum Kesimi’nde tedavi edildikten sonra Yunanistan'da bulunan Lavrion kampına teröristler sevk ediliyordu. Bunları ben raporladım ve Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı paşama verdim.

BEN SEDAT PEKER’E NE YAPTIYSAM…

Sivil Savunma Daire Başkanı Albay Galip Mendi'yi ziyaret edip araç aldınız mı?

– O dönem albay rütbesinde olan Galip Mendi Paşa benim çok sevdiğim kahraman askerlerden birisidir. Gitmişken kendilerini ziyaret ettim. Lefke'ye gideceğim zaman da otomobil verdiler. Şimdi duyuyorum ki Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş. Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım. Nasıl yaptı bilmiyorum.

Gazeteci Kutlu Adalı'yı sizin öldürdüğünüz ya da öldürttüğünüz öne sürülüyor…

– Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki hakkında bir kelime konuşayım. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Bizi kim kollayacak? Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır. Bir kişi yok mu yani “Korkut Eken'in bir ilgisi yoktur” diyecek adam. “Allahtan korkun” diyen yok maalesef.

Niçin Kutlu Adalı suikastıyla gündeme geldiniz?

Vallahi billahi bilmem, tanımam. Olsa da söylerim. Ben doğruyu söylerim. Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldım, 2.5 yıl hapis yattım.

SÜLEYMAN SOYLU KAÇ YAŞINDAYDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sizinle ilgili sözleri…

– Süleyman Soylu konuşuyor ama beni hiç tanımaz. “Korkut Eken'i ben sevmem, karanlık bir tiptir” diyor. Şimdi yolda bir polis araması olsa bana nasıl davranacaklar? Karanlık tipim. İçişleri Bakanı öyle söylemiş çünkü. Allah korkusu olması lazım. Özel Harekat timlerinin kuruluşuna bakmış mı? Kimler ne kadar emek vermiş, kimler ne kadar çalışmış biliyor mu? 1980'li yıllarda onun temelini attım. O zaman Süleyman Soylu kaç yaşındaydı? Benim 53 yaşında oğlum var. Yani günah…

Atilla Peker, suç duyurusunda Kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayını yazdı…

– Tövbe tövbe adını bilmiyorum ki. Atilla Peker de bilmez. Şimdi kardeşi oradan söylüyor. Sedat Peker'le benim aramda bir şey yok ama bir kin bir garezle nereye gittiyse, mahkemeye gittiyse benim ismimi zikretti. İftiralarla aşağılamaya çalıştı. Niçin böyle yaptığının sebebini vallahi bilmiyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Onunla da görüşmüyorum. 2004'te cezaevinden çıktıktan sonra kimseyle görüşmüyor, tek başıma yaşıyorum. Korkut Eken'in de çocukları, torunları var. Katil miyim ben? Devletin yetkilileri, istihbarat birimleri bilmiyorlar mı? Bu işlerle ilgili olmadığımı niçin söylemiyorlar?

BEN ÖLDÜKTEN SONRA YAYINLAMAK SERBEST

Adınız peki niçin gündeme getiriliyor?

– Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Albüm yaptırdım onu size göndereceğim. Ben öldükten sonra yayınlamak serbest. Çok emek verdim Saygı Bey, dağlarda bayırlarda ömrüm geçti. Günah. Bu kadar taciz olur mu ya. Kim koruyacak Korkut Eken'i?

İddiaların araştırılması için siz de cumhuriyet savcılığına başvuracak mısınız?

– Tabii ki başvuracağım, hakkımdaki iddianın araştırılmasını isteyeceğim. Bu Susurluk, faili meçhulleri biliyorsam kendi adıma şerefsizim. Özel Harekat polislerini sadece eğittim. PKK’yla mücadele ettim. Şehirlerde işim olmadı, olmaz da. Bir kez daha belirtiyorum Kutlu Adalı'yı tanımıyorum, bilmiyorum adını da duymamıştım. Gazeteciyle ne işim olur? PKK’yla mücadelem var.

2004 yılında tahliye olan Korkut Eken, Susurluk skandalının perde arkasını Saygı Öztürk’e anlatmıştı.

SUSURLUK'TAN 2.5 YIL HAPİS YATTI, ÇIKINCA SAYGI ÖZTÜRK'E KONUŞTU

Emekli yarbay Korkut Eken, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta yaşanan kazadan sonra gündeme gelen ‘derin devlet’ iddialarıyla ilgili en çok tartışılan isimlerden biri oldu. Susurluk Davası'nda yargılanıp hapse atıldı. Ayaş Cezaevi'nde 2.5 yıl hapis yattıktan sonra 2004'te serbest bırakıldı. Susurluk sürecini ve cezaevinde yaşadıklarını, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e anlattı. Öztürk de bu görüşmeyi ve Susurluk iddialarıyla ilgili ulaştığı bilgileri Madalyalı Mahkum adlı kitabında topladı, bu kitap 11 baskı yaptı.

ORGENERAL MENDİ DOĞRULADI: EKEN’LE GÖRÜŞTÜM, PEKER YANINDAYDI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ismini verdiği emekli orgeneral ve eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, MİT görevlisi Korkut Eken'le görüştüklerini doğruladı.

Galip Mendi

Odatv'den Can Özçelik'e konuşan Mendi, şunları söyledi: 1994-1996 arasında Sivil Savunma Daire Başkanlığı'nda görevliydim. 1996'da Özel Kuvvetler Komutanlığı’na tayinim çıktı. Tayinimden hemen önce gazeteci Kutlu Adalı öldürüldü. Kıbrıs'taki bir grup, Sivil Savunma Daire Başkanlığı'nı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) devamı gibi görüyordu. Bu olayın bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Korkut Eken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmış bir büyüğümüz. Saygı duyduğum bir kişi. Kahraman bir subay. Beni de ziyaret etti. Yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı. Onun Sedat Peker'in kardeşi olduğunu sonradan öğrendim.