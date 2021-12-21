  • BIST 1.935,45
  • Altın 728.95791
  • Dolar 12.7379
  • Euro 14.546
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Korkutan açıklama geldi: ''Omicron yüzünden Türkiye’de de kapanma olabilir''

»
"Türkiye'de de omicron varyantı kaynaklı kapanma olabilir" diyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, hızla yayılan Omicron varyantı için Türkiye'de de alarm çanlarının
Korkutan açıklama geldi: ''Omicron yüzünden Türkiye’de de kapanma olabilir''

"Türkiye'de de omicron varyantı kaynaklı kapanma olabilir" diyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, hızla yayılan Omicron varyantı için Türkiye'de de alarm çanlarının çaldığını belirtti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Covid-19'un varyantlarından biri olan 'Delta'da ortalama bulaşma süresi 3 ile 6 gün arasında değişirken 'Omicron'da bu sürenin 1,5 ile 3 güne düştüğünü söyledi. Özellikle Avrupa'da korunma önlemleri artırılarak kapanma aşamasına gelindiğini belirten Sipahi, Türkiye için de benzer kapanma önlemlerinin gündeme gelebileceğini kaydetti. 

 

Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Türkiye'de de tespit edilen 'Omicron' varyantının 'Delta', 'Alfa', 'Beta' gibi varyantlara göre daha hızlı yayıldığını söyledi. Hem aşıdan kaçabilen hem de hızlı yayılabilen 'Omicron' varyantının daha fazla öldürmediğini vurgulayan Sipahi, şunları söyledi:

"Ya aynı ya da daha az öldürüyor. Aşının üzerinden belirli bir süre geçtiyse bu varyanttan korunma olasılığı bir miktar düşük, diyebiliriz. Türkiye'deki aşılanmanın dünyaya göre farkı var. Biz Sinovac artı Biontech olmanın bana göre avantajına sahibiz. Bu durum 'Omicron'a karşı ne kadar koruyor, Sağlık Bakanlığı sistematik bir çalışma yapabilir. Bu verinin dünyadan çıkma olasılığı düşük. Çünkü onlarda bizim kadar hem Sinovac hem Biontech gibi karışık aşılanma yok. Sağlık Bakanlığı'nın bunun üzerinde yoğunlaşmasında fayda var. 3'üncü doz aşının koruyuculuğu artırma olasılığı yüksek gibi gözüküyor." 

'AŞININ ETKİSİNİ ZAMAN GÖSTERECEK'

Bütün varyantlarda aynı korunma önlemlerinin geçerli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sipahi, aşılanmanın artmasıyla korunmanın da artacağını vurguladı. Yüzde 100 korunma olmadığının altını çizen Sipahi, "Aşıya güvenip maskeden vazgeçmemek gerekiyor. Halk 2 aşıdan sonra genelde korunmayı azaltıyor" diye konuştu.

Özellikle Avrupa'da korunma önlemleri artırılarak kapanma aşamasına gelindiğini kaydeden Prof. Dr. Sipahi, Türkiye için de benzer kapanma önlemlerinin gündeme gelebileceğini belirterek, "'Delta' varyantının ortalama bulaşma süresi 3-6 gün, 'Omicron'da 1,5-3 gün. Bu varyant her türlü daha hızlı hasta ediyor. Hastalığın 2 katına geçme süresi daha hızlı gibi gözüküyor. Bizde kapanma olmaz, demek zor. Avrupa'da yoğunlaşma başladıktan 1 ay sonra bizde de yoğunlaşma başlıyor. Daha önceki deneyimlerimiz yine aynı şekilde tekrarlarsa onlar şu an kapanmaya başladılarsa bizim de 1-1,5 ay sonra tekrar kapanma olasılığımız az değil. Aşının bizi ne kadar koruyacağını zaman gösterecek. Kasım ayı başından bu yana 1,5 aylık sürede 80-90'dan fazla ülkeye yayılmış bir varyanttan bahsediyoruz. Danimarka ve Güney Afrika'dan gelen veriler klinik olarak virüsün en azından 'Delta' ile karşılaştırıldığında benzer ya da daha iyi seyrettiğini gösteriyor. 3 ya da 6 ay sonra bu sonucun değişeceğini sanmıyorum. Çünkü hem hızlı yayılıp hem de daha fazla öldürürse virüs açısından evrimsel bir dezavantaj olur" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolarda tarihi düşüşe neden olan ‘dövize endeksli mevduat’ ne? Ekonomistler anlattı20 Aralık 2021 Pazartesi 22:33
  • HDP'li Paylan: Yüzde 19 faiz haram da yüzde 14 faiz helal mi; 'iki duble rakı haramdır' deyip 'bir duble rakı helaldir' diyebilir misiniz?20 Aralık 2021 Pazartesi 22:11
  • Erdoğan: Döviz getirisine TL ile ulaşılabilmesini sağlayacak araç devreye alınacak20 Aralık 2021 Pazartesi 22:06
  • Erdoğan: "Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz"20 Aralık 2021 Pazartesi 20:54
  • Reuters’tan Türkiye analizi: Kriz, Erdoğan’a desteği azaltıyor20 Aralık 2021 Pazartesi 17:03
  • AKP kurucularından Kemal Albayrak: Dolardan bize ne diyenler, şerefiniz ve ahlakınız varsa kişisel döviz varlığınızı açıklayın20 Aralık 2021 Pazartesi 14:31
  • Erdoğan, faiz konusunda gelen eleştirilere "Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa, onu yapmaya devam edec19 Aralık 2021 Pazar 22:07
  • Ermenistan, Türkiye Özel Temsilcisinin Atamasını Yaptı19 Aralık 2021 Pazar 16:14
  • AKP'den erken seçim yanıtı: Cumhurbaşkanı riskin farkında19 Aralık 2021 Pazar 15:48
  • Yarı Çıplak Masaj Yaptıran Nefise Karatay, Odaya Aniden Giren İş Adamını Görünce Olay Çıkardı19 Aralık 2021 Pazar 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti