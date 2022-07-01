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Korkutan anket: ABD’lilerin 4’te 1’i silahlı ayaklanmaya hazır

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Araştırmada çok sayıda ABD’li, Biden yönetiminden çok rahatsız olduklarını ve “yakında yönetime karşı silaha sarılmak gerekebileceğini düşündüklerini” belirtti.
Korkutan anket: ABD’lilerin 4’te 1’i silahlı ayaklanmaya hazır

ABD'de yapılan bir araştırma, ABD'lilerin dörtte birinin yönetime karşı silahlı ayaklanmaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Chicago Üniversitesi Politika Enstitüsü'nün 1000 kayıtlı seçmenle yaptığı ankete göre, katılımcıların önemli bölümü Joe Biden yönetiminin “yozlaşmış bir yönetim” olduğunu ve 2020 başkanlık seçimlerinin “çalındığına” inandığını söyledi. Araştırmada çok sayıda ABD'linin Biden yönetiminden çok rahatsız olduğu ve “yakında yönetime karşı silaha sarılmak gerekebileceğini düşündüğü” bildirildi.

ABD'de geçen yıl 6 Ocak'ta seçim yenilgisini kabul etmeyen eski Başkan Donald Trump destekçileri Kongre binasına baskın düzenlemiş ve olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmişti. “ABD demokrasi tarihinin en korkunç olaylarından biri” olarak görülen baskın bazı kesimler tarafından “darbe girişimi” olarak nitelenmişti.

Olaylarla ilgili Kongre soruşturması sürerken, son açıklanan anket ABD toplumundaki kutuplaşmanın boyutlarını ortaya koydu.

Ankete katılan Demokratların yüzde 80'i başkanlık seçimlerinin güvenilir olduğunu bildirirken bu oran bağımsız seçmenlerde yüzde 51'de, Cumhuriyetçilerdeyse yüzde 33'te kaldı. Katılımcıları yüzde 28'i gerekirse yönetime karşı silahlı ayaklanmaya katılabileceğini söylerken yüzde 37'si de evde silahları olduğunu bildirdi.

Çok sayıda ABD'linin de siyasi tartışmalardan kaçındığı belirtildi.

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